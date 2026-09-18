Многодетные родители из Городка раскрыли свой секрет счастья на конкурсе "Семья года" 

Семья Ляшук - медики. Дмитрий - хирург хирургического отделения №1 Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Его супруга Алеся - стоматолог-ортопед Бешенковичской центральной районной больницы, но в настоящее время находится в декретном отпуске. В семье воспитываются дочки Татьяна и Виктория и сын Егор. "Мы стараемся чаще проводить время вместе. Если это выходной, обязательно куда-нибудь выходим, хотя бы просто по городу погулять. Если есть возможность, едем по Беларуси, смотрим новые места. У детей уже есть излюбленные. Дома занимаемся творчеством. У нас детки музыкальные, для нас это сюрприз. Татьяна играет на фортепиано, Егор на виолончели, гитаре. Папа увлекается кулинарией", - рассказала Алеся.

Семья Семенько из Орши подготовила музыкальный номер. Глава семьи Олег - священнослужитель Белорусской православной церкви. Его супруга Александра работает заведующей отделом по работе с непрофессиональными любительскими коллективами в Городском дворце культуры "Орша" и заочно обучается в ВГУ имени П.М. Машерова. В семье подрастают четверо детей. Старшая дочь Мария учится в 6-м классе средней школы №20 Орши имени И.А. Флерова, Анна - пятиклассница, Анастасия - первоклассница того же учреждения образования, а младший Тимофей посещает детский сад №3 Орши. Особую гордость семьи составляют творческие успехи старших дочерей, которые активно участвуют в различных выступлениях и являются лауреатами многих конкурсов. "Нас связывает музыка и вера", - сказал Олег Семенько.

Как сообщил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Борис Ефремов, в регионе проживают 11,4 тыс. многодетных семей, которые воспитывают 27 тыс. ребятишек. "Большинство из них (а это около 9 тыс.) имеют троих детей. Рекордсмены тоже есть - две семьи, воспитывающие по 11 детей", - сказал Борис Ефремов.-0-

Фото Александра Хитрова

18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной филармонии прошел региональный этап VII Республиканского конкурса "Семья года", передает корреспондент БЕЛТА.Первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко отметила, что испокон веков на белорусских землях многодетность была гордостью. Это был признак того, что в семье лад и благосостояние. Государство понимает, что без рождения маленьких белорусов у страны будет меньше возможностей для процветания. "С будущего года планируется изменение системы пособий. Будет более тесная увязка с заработком родителя перед уходом в декретный отпуск", - уточнила Татьяна Астрейко.В этом году в северном регионе в конкурсе приняли участие 115 семей, из них только 5 прошли в региональный этап. Каждая семья представила номера, где раскрыла формулы своего счастья. В итоге диплом первой степени получила семья Межуевых из Городка, второй степени - Ляшук из Витебска, третьей - Семенько из Орши."Секрет нашего семейного счастья - большая поддержка друг друга и огромная любовь", - сказала Олеся Межуева. Ее супруг Павел добавил, что является папой четырех красивых девочек - Данаи, Стефании, Оливии и Эмилии. "Воспитываем их так, чтобы они были разносторонними личностями, выросли настоящими гражданами страны", - сказал он.