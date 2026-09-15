15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. О том, как Гродно отпразднует День народного единства, рассказали БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.
Уже завтра, 16 сентября, в областном центре начнет курсировать особенный ретротроллейбус. Пассажиров маршрута №9 ждет интерактивная экскурсия, которая перенесет в исторические события 1939 года.
17 сентября день начнется с торжественного митинга на мемориальном комплексе "Курган Славы" в 10.00. Гродненцы почтят память героев, отстоявших единство нашей страны.
В урочище Пышки в 11.30 стартует традиционный любительский забег "Пробег Единства" на "Тропе здоровья". В 12.00 горожан и гостей города пригласят на праздничный концерт, где зрителей ждут яркие творческие выступления местных артистов. В 12.30 там же ждут интеллектуалов: пройдет интерактивная тематическая викторина с сувенирами для знатоков истории.
Память героев-освободителей почтят на торжественном митинге на воинском захоронении по улице Победы. Он начнется в 12.30.-0-
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15 сентября 2026, 13:24
Митинги, забег, концерт, историческая викторина: как Гродно отметит День народного единства
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