Митинги, забег, концерт, историческая викторина: как Гродно отметит День народного единства

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. О том, как Гродно отпразднует День народного единства, рассказали БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.



Уже завтра, 16 сентября, в областном центре начнет курсировать особенный ретротроллейбус. Пассажиров маршрута №9 ждет интерактивная экскурсия, которая перенесет в исторические события 1939 года.



17 сентября день начнется с торжественного митинга на мемориальном комплексе "Курган Славы" в 10.00. Гродненцы почтят память героев, отстоявших единство нашей страны.



В урочище Пышки в 11.30 стартует традиционный любительский забег "Пробег Единства" на "Тропе здоровья". В 12.00 горожан и гостей города пригласят на праздничный концерт, где зрителей ждут яркие творческие выступления местных артистов. В 12.30 там же ждут интеллектуалов: пройдет интерактивная тематическая викторина с сувенирами для знатоков истории.



Память героев-освободителей почтят на торжественном митинге на воинском захоронении по улице Победы. Он начнется в 12.30.-0-