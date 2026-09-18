Минское городское отделение партии "Белая Русь" возглавил Артем Цуран

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское городское отделение партии "Белая Русь" возглавил председатель Минского городского Совета депутатов, член Президиума Высшего политического совета партии Артем Цуран, передает корреспондент БЕЛТА. Такое решение принято на заседании совета, который прошел в рамках V конференции в Минске.



"Минское городское отделение партии "Белая Русь" - самая мощная структура из всех в республике. Партийное движение в Минске и всей нашей стране со времени регистрации партии "Беларусь Русь" в политическом пространстве внесло очень много нового. Прежде всего, это консолидация истинных сторонников главы нашего государства, тех людей, которые не равнодушны, и показывают это не только своим повседневным трудом, но и в политической активности", - сказал Артем Цуран.



По его словам, в последние годы создан ряд проектов, которые очень четко идентифицируют партию "Белая Русь" среди остальных политических структур и общественных объединений. Прежде всего они направлены на консолидацию самых разных слоев населения. Начиная от проектов, направленных на популяризацию и развитие больших семей, и заканчивая проектами, которых не доставало общественным структурам, чтобы они могли общаться и взаимодействовать с людьми по месту жительства.



"Мы открыты к контакту, тесно сотрудничаем с БРСМ, Белорусским союзом женщин и другими объединениями. Эта консолидация с самыми разными представителями общества будет развиваться и дальше", - подчеркнул он.



Председатель партии "Белая Русь" Ольга Чемоданова добавила, что сейчас в Минском городском отделении партии состоит почти 20 тыс. человек. Они реализуют проекты, которые неразрывно связаны с программой партии, действующей по шести основным направлениям. Каждое из них в свою очередь связано с программой социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, которая была утверждена на заседании VII Всебелорусского народного собрания.



"Мы не стоим на месте и развиваемся. Сегодня у нас появились новые направления, в том числе и молодежное движение "Искра", которое совсем скоро отметит свою первую годовщину. Это реализация молодежных инициатив и, самое главное, возможности получения определенного уровня образования в области информационного противоборства, в том числе в публичных выступлениях. Также мы знакомим молодежь с электоральным суверенитетом. Сегодня все инициативы, которые озвучиваются на заседаниях партии, закладываются в основу новых проектов", - подытожила Ольга Чемоданова.-0-