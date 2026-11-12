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Минский горсовет внес изменения в инвестиционную программу

Опубликовано:

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Регионы
12 ноября 2026, 18:43

Минский горсовет внес изменения в инвестиционную программу

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Инвестиционную программу Минска внесли на 22-й внеочередной сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА. 
Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева отметила, что объем инвестиционной программы увеличивается. И эти дополнительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию значимых объектов

Как рассказал председатель Постоянной комиссии Мингорсовета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Александр Хижняк, за счет дополнительного финансирования и перераспределения денежных средств бюджетные ассигнования будут направлены на реконструкцию Минской очистной станции. Завершить работы планируют в 2028 году.

Дополнительные средства выделят на возведение второго участка третьей линии метро, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в составе комплекса "Северный Берег", реконструкцию улицы Тимирязева, возведение коллектора от улицы Ратомской с подключением к коллектору "Центр".

Кроме того, допфинансирование направят на проект по обновлению гидроузла на Заславском водохранилище, а также на реконструкцию Пищаловского замка.-0-
Теги
инвестиции Минск
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