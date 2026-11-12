Минский горсовет внес изменения в инвестиционную программу

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Инвестиционную программу Минска внесли на 22-й внеочередной сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева отметила, что объем инвестиционной программы увеличивается. И эти дополнительные средства будут направлены на строительство и реконструкцию значимых объектов
Как рассказал председатель Постоянной комиссии Мингорсовета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Александр Хижняк, за счет дополнительного финансирования и перераспределения денежных средств бюджетные ассигнования будут направлены на реконструкцию Минской очистной станции. Завершить работы планируют в 2028 году.
Дополнительные средства выделят на возведение второго участка третьей линии метро, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в составе комплекса "Северный Берег", реконструкцию улицы Тимирязева, возведение коллектора от улицы Ратомской с подключением к коллектору "Центр".
Кроме того, допфинансирование направят на проект по обновлению гидроузла на Заславском водохранилище, а также на реконструкцию Пищаловского замка.-0-