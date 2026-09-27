27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сварочные работы на участке ул.Жуковского в столице завершены. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Минскэнерго".
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27 сентября 2026, 23:51
"Минскэнерго": сварочные работы на участке ул.Жуковского в столице завершены
Фото РУП "Минскэнерго"
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