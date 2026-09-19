Минская милиция раскрыла кражу. Вор на электросамокате похитил сумку у спящего





Мужчина рассказал, что после обеда возвращался с работы домой через парк, почувствовал себя нехорошо и прилег на лавочку, где и уснул, а, открыв глаза, обнаружил, что пропала его поясная сумка с двумя смартфонами стоимостью около 5 тыс. рублей.





Оперативники уголовного розыска Заводского РУВД Минска установили, что вещи минчанина похитил 30-летний житель столицы. Он проезжал мимо на электросамокате, приметил задремавшего человека и незаметно забрал его сумку, после чего скрылся. Фигурант признался милиционерам, что хотел оставить смартфоны себе.





Возбуждено уголовное дело за кражу.





В милиции напомнили, что кража (статья 205 Уголовного кодекса) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.-0-

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин обратился в милицию с заявлением о похищении двух смартфонов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.