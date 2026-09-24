24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска в одной из частных компаний выявила нарушения в оплате труда работников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.
В организации людям вовремя не выплатили деньги. Образовалось 720 тыс. рублей задолженности по зарплате.
Для защиты прав и законных интересов работников, устранения выявленных нарушений прокуратура вынесла в адрес руководителя предписание. От нанимателя потребовали незамедлительно принять меры по выплате заработанных людьми денег.
Права 220 работников компании восстановлены. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 12:50
Минская фирма после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате в 720 тыс. рублей
Фото Генпрокуратуры
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