Минск и Тацинский район Ростовской области намерены развивать совместные проекты к 85-летию танкового рейда

Следующий год станет 85-летием Тацинского танкового рейда. К этой дате стороны рассматривают возможность проведения совместных мероприятий и обмена делегациями. "Надеюсь, что сможем реализовать взаимные визиты", - рассказала Наталья Игнатова о предложениях, которые прозвучали в ходе встречи. Следующий год станет 85-летием Тацинского танкового рейда. К этой дате стороны рассматривают возможность проведения совместных мероприятий и обмена делегациями. "Надеюсь, что сможем реализовать взаимные визиты", - рассказала Наталья Игнатова о предложениях, которые прозвучали в ходе встречи.

Таким образом, работа вокруг истории Тацинского рейда может получить новое продолжение уже в формате постоянных контактов между журналистами, историками, музеями и учреждениями образования Беларуси и Ростовской области.-0- Таким образом, работа вокруг истории Тацинского рейда может получить новое продолжение уже в формате постоянных контактов между журналистами, историками, музеями и учреждениями образования Беларуси и Ростовской области.-0-

Фото Николая Петрова Фото Николая Петрова

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Тацинский район Ростовской области намерены развивать сотрудничество по сохранению исторической памяти о Тацинском танковом рейде 1942 года. В числе возможных направлений - взаимодействие школ и музеев, обмен архивными материалами, работа историков и краеведов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор - главный редактор редакционно-издательского комплекса "Районные вести" Тацинского района Наталья Игнатова во время пресс-тура в Беларуси.Тацинский танковый рейд стал одним из эпизодов Сталинградской битвы. В декабре 1942 года танковый корпус под командованием генерала Василия Баданова совершил рейд по тылам противника и освободил Тацинскую. По итогам боев корпус получил почетное наименование "Тацинский". Для жителей Тацинского района это событие остается важной частью истории. Память о танкистах сохраняют в музеях, на памятниках и в названиях улиц. Большую работу на протяжении десятилетий проводит и газета "Районные вести"."Мне как журналисту было важно наладить контакты с историками, краеведами. Ежегодно мы пишем об этом событии к годовщине в декабре. И прежде всего хотелось встретиться с историками, узнать, какие сведения об этом танковом корпусе есть у белорусов", - рассказала Наталья Игнатова.История Тацинского рейда непосредственно связана с Беларусью. Среди погибших во время боев были уроженцы республики. В Минске память об участниках тех событий также увековечена. Заместитель главы администрации Ленинского района Минска Галина Черник рассказала, что в районе есть улицы, названные в честь участников Великой Отечественной войны, а учреждения образования носят имена героев.Одним из таких мест памяти является памятник-танк Т-34-85 на постаменте у Дома офицеров в Ленинском районе столицы. Здесь регулярно проходят "Вахты памяти", мероприятия ко Дню Победы и другим памятным датам. В 2025 году у памятника состоялся парад "Наследников Победы", в котором участвовали более 500 учащихся учреждений образования. "Они ваши и наши герои. У нас общая история, у нас общая память", - отметила Галина Черник.Одним из предложений стало установление партнерских связей между учреждениями образования двух регионов. Планируется также наладить контакты между музейными работниками. Такой формат позволит обмениваться материалами и совместно работать с документами и свидетельствами о событиях 1942 года.По словам Натальи Игнатовой, сегодня особенно важно продолжать такую работу, поскольку ветеранов и непосредственных свидетелей событий практически не осталось. Сохранением истории Тацинского рейда "Районные вести" занимаются не одно десятилетие. Еще в 1970-е годы редакция начала разыскивать ветеранов, собирать воспоминания и документы. Журналисты сотрудничали с советами ветеранов, выезжали в разные города и регионы Советского Союза."Наша газета у истоков сохранения памяти о рейде в Тацинском районе. Я об этом говорю с гордостью. Сама не работала, но горжусь своими предшественниками", - сказала главный редактор.К 80-летию Тацинского танкового рейда редакция была подготовлена историческая книга. В ней были собраны архивные документы, карты, сведения о составе корпуса, технике и командовании, а также выдержки из приказов генерала Василия Баданова. Отдельный раздел посвящен потерям. В списках погибших есть уроженцы Беларуси, и теперь коллеги из Ростовской области рассчитывают при содействии белорусской стороны продолжить работу по установлению их родственников. Книга была передана замглавы администрации Ленинского района Минска Галине Черник. В ответ белорусская сторона преподнесла памятное издание о 75-летней годовщине основания Ленинского района Минска.