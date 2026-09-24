Мингорисполком: почти каждый пятый житель столицы - представитель молодежи в возрасте до 31 года

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый пятый житель Минска и страны в целом - представитель молодежи в возрасте до 31 года. Об этом рассказал начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Лукьянов на заседании Минского горисполкома по вопросу о реализации государственной молодежной политики в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Как подчеркнул Александр Лукьянов, Минск - самый молодежный регион нашей страны, в нем проживает более 396,5 тыс. представителей этой возрастной категории. Лидерами традиционно являются Фрунзенский район - более 93,4 тыс. молодых людей в возрасте до 31 года, Московский - почти 63,3 тыс., и Первомайский - более 44,2 тыс.С целью реализации государственной молодежной политики в столице выстроена системная работа. "В 2026 году Минск, который и по факту, и по содержанию является самым главным центром в стране по численности как учреждений образования, так и предприятий, был объявлен молодежной столицей и городом был предложен ряд инноваций. Так, на районном и городском уровнях проводятся профориентационные мероприятия во взаимодействии с комитетом по образованию, форумные площадки, на которых молодые люди могут пообщаться с высшими должностными лицами, руководством города, различных ведомств и отраслей. В этом году у нас появилась очень интересная площадка "Настроение - лето", которая проходит у Дворца спорта, получившая массу положительных отзывов от молодежи. Сегодня мы понимаем, что этот опыт можно распространять дальше. Появились новые молодежные пространства и в районах Минска", - рассказал Александр Лукьянов.Ключевыми проектами также стали "Минская смена", форумы государственных служащих, "Молодой руководитель", "Время действовать" и др.При этом начальник главного управления подчеркнул, что вовлечение молодых людей в конструктивную деятельность в общественно-политической, общественной сферах имеет большое профилактическое значение. "Тем самым мы минимизируем возможность вовлечения молодежи в противоправные действия. При этом видим точки роста во взаимодействии с различными службами, включая правоохранительные органы", - резюмировал Александр Лукьянов.-0-