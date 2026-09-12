Минчанка: в нашем городе хочется жить и растить детей

"Это стало нашей семейной традицией. Поддерживать ее важно прежде всего потому, что мы - белорусы - должны хранить историю своей страны и демонстрировать пример такого уважения к ее прошлому детям. Мы всегда возлагаем цветы к памятникам героев войны, благодаря которым живем в мире и спокойствии", - рассказала Марина.
По ее словам, она счастлива зваться минчанкой.
"В город приехала по распределению и сразу отметила, какой он комфортный для жизни. Здесь хочется жить, растить детей. Это нужно ценить", - рассказала Марина Гегеня.-0-