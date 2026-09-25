Минчанка отдала мошенникам более $15 тыс., но деньги удалось вернуть

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка отдала мошенникам более $15 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



В милицию обратился житель столицы, супругу которого обманули телефонные мошенники. Накануне женщине позвонил лжеработник "Энергосбыта" и попросил назвать код из СМС для замены счетчиков. А затем на связь вышли ненастоящие сотрудники "БелГИЭ" и КГК и запугали женщину уголовной ответственностью. Кураторы запретили ей рассказывать о случившемся кому-либо, в том числе супругу. Чтобы снять с себя подозрения, минчанка согласилась отдать "курьеру Национального банка" все накопления семьи общей суммой больше $15 тыс. Передав деньги незнакомке, она вернулась домой и не признавалась супругу ни в чем, пока он не увидел в ее смартфоне продолжающийся входящий звонок, после чего позвонил в милицию.



Правоохранители оперативно разыскали посредников, через которых были переданы сбережения заявителя. Благодаря своевременному обращению в милицию деньги удалось спасти до того, как они были вывезены за границу. Наличные будут возвращены хозяевам. По данному факту проводится проверка.



Правоохранители напомнили, что любые звонки с требованием задекларировать сбережения или подтвердить законность доходов через курьера Национального банка - мошенничество. Получив такой звонок, следует положить трубку и обратиться в милицию.-0-