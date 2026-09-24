Минчанка лишилась 12 тыс. рублей после знакомства в интернете

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 41-летняя жительница столицы лишилась 12 тыс. рублей после знакомства в интернете, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



Женщина на сайте знакомств начала общаться с мужчиной. Он рассказал о своем увлечении криптовалютой и предложил минчанке также попробовать инвестировать деньги.



Когда женщина согласилась, молодой человек познакомил ее со "специалистом", который якобы бесплатно помогает начинающим инвесторам. Следуя его рекомендациям, минчанка переводила деньги на криптокошелек, который считала своим.



Каждый раз куратор требовал увеличивать сумму перевода, чтобы повысить ставки. А когда минчанка отказалась в очередной раз вносить деньги, то и помощник, и приятель с сайта знакомств удалили переписку и перестали выходить на связь.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители напомнили, что не стоит верить обещаниям быстрого и легкого заработка в интернете, а вести переписку и совершать сделки нужно только на официальных площадках.-0-