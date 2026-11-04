Минчанину грозит до пяти лет лишения свободы за сбор дикорастущей конопли на даче

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Часть марихуаны оперативники изъяли в квартире задержанного, остальную - у мужчины на даче.





Известно, что ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной милиции задержали 43-летнего минчанина, у которого обнаружили и изъяли более 400 г марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.