Минчанин выращивал коноплю в подвале многоквартирного дома

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД задержали 44-летнего минчанина, который выращивал наркосодержащие растения рода "Cannabis" в подвале многоквартирного дома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
По месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли: горшок с почвой и растением рода "Cannabis", удобрения, два вентилятора, приспособление для курения, 550 г марихуаны, и 20 г особо опасного вещества псилоцибин.
По словам задержанного, он приобрел семена в соседнем государстве и выращивал наркосодержащие растения для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-