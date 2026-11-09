Минчанин втянул двух школьников в работу на наркошоп

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске парень вовлек двух школьников в распространение запрещенных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в группе по информации и связям с общественностью УСК по городу Минску.





19-летний неработающий минчанин входил в организованную группу по продаже запрещенных веществ. Молодой человек предложил "подработку" двоим знакомым (16 и 14 лет), с которыми ранее учился в школе. Школьники согласились и стали получать задачи от кураторов наркошопа в одном из мессенджеров. Они должны были забирать крупные партии психотропов из тайников, фасовать их на более мелкие дозы и раскладывать по заданным координатам в Минске и Минском районе. Потом подростки стали "работать" без посредничества старшего знакомого.





Вскоре всех троих задержали милиционеры. В их телефонах были обнаружены координаты тайников, из которых изъяты особо опасные психотропные вещества - альфа-PVP и тетрагидроканнабинол.





Следователи установили, что ранее 19-летний житель Минска был судим за кражу, изготовление и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних.





Подросткам предъявлено обвинение по ч.1 и ч.4 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой) УК. Действия 19-летнего парня квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере, совершенный организованной группой), ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления в составе организованной группы) УК.-0-