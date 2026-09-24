24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин согласился на курьерскую доставку заказного письма и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД Минска обратился 45-летний мужчина, ставший жертвой мошенников. В мессенджере он ответил на звонок собеседника, который представился работником "Белпочты" и сообщил о поступлении заказного письма. Чтобы доставить его курьером, нужно было продиктовать код из смс. Минчанин не заметил подвоха и назвал цифры из сообщения.
Позже на связь вышел якобы сотрудник кибербезопасности. Он стал запугивать мужчину тем, что его личные данные оказались в руках злоумышленников, которые от его имени спонсируют террористическую организацию. Собеседник угрожал уголовным делом и обыском в квартире. Чтобы сохранить деньги, он убедил минчанина их задекларировать. Мужчина согласился и передал незнакомому человеку 48 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.-0-
Регионы
24 сентября 2026, 12:32
Минчанин согласился на курьерскую доставку заказного письма и лишился 48 тыс. рублей
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