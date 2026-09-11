Минчанин поверил аферистам и потерял 10 тыс. рублей 

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минска стал жертвой телефонных мошенников, которые выманили у него около 10 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Схема началась со звонка в мессенджере: неизвестный представился сотрудником "Белпочты" и сообщил о поступившем на имя минчанина заказном письме из налоговой инспекции. Чтобы оформить доставку, мужчина назвал код из СМС-сообщения.



Вскоре с потерпевшим связался якобы представитель службы кибербезопасности. Он заявил, что его личные данные попали к злоумышленникам, которые от его имени перечислили 10 тыс. рублей человеку, находящемуся в международном розыске.



Чтобы аннулировать незаконную операцию, аферисты убедили мужчину взять кредиты. Минчанин обратился в пять банковских учреждений, однако во всех получил отказ. Тогда звонивший убедил мужчину перевести собственные накопления на "безопасный" счет. Минчанин перечислил мошенникам все свои сбережения - 10 тыс. рублей.



По факту проводится проверка.-0-