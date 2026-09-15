Минчанин год вкладывал деньги в несуществующую биржу и лишился 27 тыс. рублей

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель столицы стал жертвой лжеброкеров и лишился крупной суммы, инвестируя в несуществующую биржу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В Ленинское РУВД обратился минчанин. Мужчина нашел в интернете рекламу о дополнительном заработке на фондовой бирже. Перейдя по ссылке в Telegram, он написал "финансовому специалисту", который помог зарегистрироваться на платформе и в дальнейшем предложил от лица мужчины совершать торги на бирже.



За год минчанин вложил в несуществующую биржу 27 тыс. рублей. Для убедительности ему предоставлялись отчетные документы. Однако в один из дней потерпевший не смог зайти в свой личный кабинет - его заблокировали.



Куратор заявил, что для разблокировки необходимо внести еще один крупный платеж в размере 6,7 тыс. рублей. Минчанин уже собирался перевести деньги, но перед этим решил рассказать обо всем жене. Женщина мгновенно распознала обман и посоветовала супругу обратиться в милицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-