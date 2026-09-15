15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель столицы стал жертвой лжеброкеров и лишился крупной суммы, инвестируя в несуществующую биржу. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД обратился минчанин. Мужчина нашел в интернете рекламу о дополнительном заработке на фондовой бирже. Перейдя по ссылке в Telegram, он написал "финансовому специалисту", который помог зарегистрироваться на платформе и в дальнейшем предложил от лица мужчины совершать торги на бирже.
За год минчанин вложил в несуществующую биржу 27 тыс. рублей. Для убедительности ему предоставлялись отчетные документы. Однако в один из дней потерпевший не смог зайти в свой личный кабинет - его заблокировали.
Куратор заявил, что для разблокировки необходимо внести еще один крупный платеж в размере 6,7 тыс. рублей. Минчанин уже собирался перевести деньги, но перед этим решил рассказать обо всем жене. Женщина мгновенно распознала обман и посоветовала супругу обратиться в милицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-
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Минчанин год вкладывал деньги в несуществующую биржу и лишился 27 тыс. рублей
15 сентября 2026, 13:23
Минчанин год вкладывал деньги в несуществующую биржу и лишился 27 тыс. рублей
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