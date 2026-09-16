16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 19-летний наркозакладчик, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Оперативники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали 19-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.
Молодой человек устроился закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков всего три дня назад. Он получил свой первый "мастер-клад" (оптовую партию психотропов), который должен быть распространить через закладки.
Однако, по предварительной информации, вместо этого минчанин часть наркотика употребил, после чего вышел на улицу и стал делать закладки с запрещенным веществом непосредственно во дворе жилого дома, в том числе на детской площадке. Еще часть свертков он просто выбросил на землю.
У минчанина и из закладок изъято 70 г опасного психотропного вещества альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-
Регионы
16 сентября 2026, 13:23
Минчанин делал наркозакладки на детской площадке во дворе жилого дома
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