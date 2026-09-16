Минчанин делал наркозакладки на детской площадке во дворе жилого дома 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 19-летний наркозакладчик, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



Оперативники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска задержали 19-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных веществ.



Молодой человек устроился закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков всего три дня назад. Он получил свой первый "мастер-клад" (оптовую партию психотропов), который должен быть распространить через закладки.



Однако, по предварительной информации, вместо этого минчанин часть наркотика употребил, после чего вышел на улицу и стал делать закладки с запрещенным веществом непосредственно во дворе жилого дома, в том числе на детской площадке. Еще часть свертков он просто выбросил на землю.



У минчанина и из закладок изъято 70 г опасного психотропного вещества альфа-PVP. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-