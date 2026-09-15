Минчане приютили незнакомца, а он украл у них 7,5 тыс. рублей

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе столицы семья временно приютила незнакомца, а он украл у них сбережения и украшения на сумму свыше 7,5 тыс. рублей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В милицию обратилась минчанка, у которой пропали семейные сбережения, а также золотые и серебряные украшения. Женщина рассказала, что ее семья приютила мужчину, приехавшего в столицу искать работу. Взамен он пообещал помочь с ремонтом.



Когда хозяева ушли по делам, гость нашел в шкафу шкатулку с иностранной валютой и украшениями и забрал все. Уйти сразу не получилось - вернулась хозяйка и попросила помочь забрать мать из больницы. Мужчина согласился, но как только женщина уехала в медучреждение, незаметно скрылся.



Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастен 54-летний житель Гродно. Похищенные деньги он потратил на алкоголь, такси, одежду и аренду номера в хостеле.



В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.-0-