30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выявили очередной факт присвоения окрашенного дизельного топлива. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
38-летний мужчина работал по договору подряда в одной из сельскохозяйственных организаций региона. Он искусственно создавал излишки солярки, которую ему выдавали для заправки автомобиля. "Водитель сливал топливо и продавал знакомому. В общей сложности подозреваемый похитил 240 л топлива", - рассказали в УВД.
Следователи возбудили уголовное дело.-0-
Регионы
30 сентября 2026, 12:47
Мимо бака 240 л: в Борисовском районе водитель грузовика сливал топливо и продавал знакомому
Фото из архива СК
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