Мимо бака 240 л: в Борисовском районе водитель грузовика сливал топливо и продавал знакомому

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД выявили очередной факт присвоения окрашенного дизельного топлива. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



38-летний мужчина работал по договору подряда в одной из сельскохозяйственных организаций региона. Он искусственно создавал излишки солярки, которую ему выдавали для заправки автомобиля. "Водитель сливал топливо и продавал знакомому. В общей сложности подозреваемый похитил 240 л топлива", - рассказали в УВД.



Следователи возбудили уголовное дело.-0-