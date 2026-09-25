Милосердие без границ каждый день. В Гомеле чествовали сотрудников Белорусского Красного Креста

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудников Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста чествовали сегодня на торжестве по случаю 105-летия Белорусского Красного Креста, которое прошло в городе над Сожем во дворце Румянцевых и Паскевичей, передает корреспондент БЕЛТА.



В Гомельской области сейчас более 210 тыс. членов Белорусского Красного Креста в 1,5 тыс. первичных организаций. Под знаменем Красного Креста объединены более 2,6 тыс. волонтеров. "Сотрудники, волонтеры Белорусского Красного Креста - люди с горящими сердцами, способные решать жизненные проблемы тех, кто в этом нуждается, люди, которые первыми протягивают руку помощи в чрезвычайных ситуациях", - подчеркнул заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников. Он обратил внимание, что организация находится на передовой в самых разных ситуациях, и пожелал, чтобы добрые дела и впредь только множились.



Член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста Алла Смоляк рассказала, что в регионе немало людей, которые посвятили Белорусскому Красному Кресту всю свою жизнь. "У нас есть ветераны, которые проработали в организации 30, 40, 50 и более лет, то есть у человека всего одна запись в трудовой книжке. И это говорит, что организация твердо стоит на ногах. Мы знаем, что делаем. Мы ясно представляем, какое у нас будущее. А оно в том, что мы продолжаем служить людям и нашей дорогой, любимой стране - Республике Беларусь", - сделала акцент руководитель.



Обращаясь к молодежи, Алла Смоляк пожелала, чтобы юноши и девушки стали проводниками добра, милосердия, которое есть сегодня в организации. "Развивайте молодежное движение, делайте добро, участвуйте в акциях, предлагайте свои инициативы, проекты, даже самые смелые. Мы всегда поддержим", - заверила председатель.



Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан отметил, что в организацию приходят люди с большим сердцем, которые желают помочь ближнему. "Низкий всем поклон, благодарность за ваш огромный сердечный и физический труд. Пусть Господь вам всем помогает, пусть ангел-хранитель будет с каждым из вас. В добрый дальнейший путь под Покровом Пресвятой Богородицы, чтобы вы шли и несли добро людям", - пожелал он.



На торжестве назвали имена людей, удостоенных различных наград за многолетний добросовестный труд, активную деятельность и значительный вклад в достижение целей, решение задач Белорусского Красного Креста, в духовно-нравственное развитие общества, помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.



В числе тех, кто поднялся на сцену, - медицинская сестра Мозырской районной организации БКК Елена Волкова. Ее стаж в Красном Кресте - 37 лет. Ее подопечные в основном люди золотого возраста. "Работа с пожилыми - это не только медицинская помощь, конечно. Выслушать, поговорить, помочь - мы рядом с нашими подопечными находимся не один год и становимся как родные, - рассказала она. - За эти годы я поняла главное: страшно остаться в старости одному. Поэтому хочется всем сказать: берегите родителей, не обижайте их".



Ее коллега из Центральной районной организации Гомеля БКК Светлана Кострицкая считает, что краснокрестовцев всегда отличает особая чуткость, милосердие, умение сопереживать, быть рядом в непростые минуты. "Я уже третий год в организации. У меня 4 подопечных, в основном лежачие бабушки. Оказываю медицинские услуги, помогаю в повседневных заботах. Словом, стараюсь сделать так, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Могу сказать, что с подопечными у нас выстроился по-настоящему дружеский, даже семейный диалог. И их слова благодарности для меня очень ценная награда", - заключила Светлана Кострицкая.



Хорошим подарком для всех участников торжества стали музыкальные подарки от творческих коллективов и сольных исполнителей.-0-