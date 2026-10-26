Милиция задержала минчанина, работавшего на иностранный наркомаркет

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус за границей целый год работал на наркомаркет, а в Минске не продержался и пары месяцев - был задержан правоохранителями. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





Сотрудники наркоконтроля Октябрьского РУВД Минска задержали 27-летнего жителя Минска, который распространял через закладки марихуану и гашиш.





"Установлено, что он некоторое время жил в Европе и именно там устроился курьером в наркомаркет. Летом мужчина был депортирован в Беларусь, о чем сообщил своим дилерам. Они предложили ему продолжать работать закладчиком уже в нашей стране", - рассказали в ГУВД.





Молодой человек успел выполнить несколько заданий, после чего был задержан. При нем и в тайниках обнаружено около 200 г марихуаны и 60 г гашиша. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.-0-