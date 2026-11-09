9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В интернете появилась информация о том, что водитель такси якобы пытался отвезти молодую девушку в лес. Столичная милиция проводит проверку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"Информируем, что по данному факту в столичной милиции инициировано проведение проверки. Участники инцидента установлены. Пассажиркой является 19-летняя минчанка, водитель такси - 43-летний житель Минска. В рамках разбирательства будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка", - отметили в ГУВД.
Правоохранители также напомнили пользователям соцсетей о важности публикации проверенной и достоверной информации. Распространение недостоверных сведений влечет установленную законом ответственность.-0-
Регионы
09 ноября 2026, 12:43
Милиция Минска проверяет информацию о таксисте, "везшем девушку в лес"
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