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Межрайонный эндоскопический центр 1-й городской больницы Минска обслуживает около 320 тыс. человек 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
18 сентября 2026, 17:25

Межрайонный эндоскопический центр 1-й городской больницы Минска обслуживает около 320 тыс. человек 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрайонный эндоскопический центр 1-й городской клинической больницы Минска обслуживает около 320 тыс. жителей столицы. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Ольга Есманчик. 

Как отметила главврач, учреждение является первой клинической базой БГМУ, где всю историю шагают рядом наука и практическое здравоохранение. 

"У нас зарождалась онкологическая служба города, такие направления, как детская хирургия и кардиохирургия. В 2003 году был открыт первый городской стационар интервенционной кардиологии, а в 2012-м мы стали первыми в режиме 24/7 оказывать кардиологическую рентгенэндоваскулярную помощь жителям столицы. Кроме этого, наше учреждение было одним из первых, на базе которого был создан межрайонный центр пренатальной ультразвуковой диагностики. А у истоков его становления в 2008 году был теперь действующий ректор ВГМУ Алексей Чуканов", - рассказала Ольга Есманчик.

В 2007 году на базе больницы заработал Минский городской центр остеопороза для лечения пациентов с проблемами костной структуры. А его руководителем и идейным вдохновителем стала профессор Эмма Руденко. 

"В больнице работает межрайонный эндоскопический центр, обслуживающий около 320 тыс. населения Первомайского и Советского районов. Считаю уникальной нашу медико-диагностическую лабораторию, которая кроме нашего учреждения обслуживает 19 амбулаторно-поликлинических организаций трех районов столицы. Для отдельных стационаров мы выполняем эксклюзивные виды исследований. У нас также работает центр экстрагенитальных патологий для беременных женщин, где мы наблюдаем будущих мам с болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных, которые перенесли онкологические заболевания. Их мы наблюдаем всю беременность и два месяца спустя после родов", - отметила главный врач. 

Первая больница уникальна еще и тем, что на ее базе работают семь кафедр БГМУ, а в настоящее время ведется подготовка к заключению договора о сотрудничестве с восьмой кафедрой, приближая теорию к жизни и обучая студентов и учащихся колледжей. 

"У нас трудится коллектив настоящих профессионалов. Это талантливые люди, которые ежедневно принимают ответственные решения и спасают жизни людей. Благодаря нашей акушерской службе на свет появилось несколько поколений минчан и жителей страны. И особенно приятно наблюдать, когда к нам приходят будущие мамы, которые рассказывают, что в нашей больнице рожала их бабушка и мама. Приведу такой интересный факт: в нашем роддоме родились около 20 сотрудников нашего учреждения. Мы дали путевку в жизнь многим известным белорусам", - рассказала Ольга Есманчик.

В этом году 1-я городская клиническая больница отмечает свое 95-летие, сегодня по случаю юбилея учреждения проходит торжество, на котором отметят лучших представителей медицинского коллектива.-0- 
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