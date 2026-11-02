Международная олимпиада по цифровому земледелию "СмартАгро-2026" пройдет в БГСХА

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Международная олимпиада по цифровому земледелию "СмартАгро-2026" пройдет 3-5 ноября на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГСХА.





В интеллектуальном состязании примут участие 14 студенческих команд из Беларуси, России и Казахстана. Олимпиада направлена на развитие профессиональных компетенций будущих специалистов аграрной и инженерной отраслей. Участникам предстоит продемонстрировать знания в области современных технологий точного земледелия и инновационных решений для агропромышленного комплекса.





"СмартАгро" проводится второй год подряд. Мероприятие объединяет студентов инженерных и аграрных вузов, заинтересованных в освоении передовых технологий. Важная задача проекта - укрепление взаимодействия между промышленными предприятиями и учреждениями высшего образования Союзного государства, а также подготовка высококвалифицированных кадров.





В рамках программы участники смогут обменяться опытом и познакомиться с перспективными направлениями цифровизации сельского хозяйства. Мероприятие призвано способствовать укреплению связей между образованием, наукой и производством.





Организаторами выступают БГСХА, Союз промышленников "Прогресс" и ООО "Технологии земледелия". Партнерами олимпиады в этом году стали компании "ДронСервис" и "Компания Три В".-0-