Метровые стены и кирпич из уникальной глины. Как реконструируют мельницу и каплицу в Лошице 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция двух исторических зданий - каплицы и мельницы - продолжается в Лошицком усадебно-парковом комплексе. Об особенностях работ и используемых материалах БЕЛТА рассказали в ГПО "Минскстрой".



На старой мельнице укрепили фундаменты и устроили обвязочный каркас по периметру. Следующий этап - бетонирование нижней плиты по свайному полю.



Параллельно на объекте работают реставраторы. Ведется вычинка разрушенного кирпича из старинной кладки с последующей заменой на цельный аутентичный. Восстановление исторической ткани здания - очень кропотливый, ювелирный процесс.



Для реставрации используют специальный кирпич Горынского КСМ, созданный на основе уникальных тугоплавких глин юрского периода. Его отличают специальный состав, высокая морозостойкость и особый оттенок. Поддоны с кирпичом приехали из Речицы. На месте утраченной части здания каплицы уже возводят стены. Их толщина - 1,2 м. Через четыре ряда кладка для надежности армируется. С помощью технологии перехлеста с последующим армированием восстанавливаемая часть каплицы объединяется с сохранившейся.



Каменщики СУ-19 взяли хороший темп. Пока это просто кладка, но чем выше, тем будет сложнее: впереди устройство лучковых перемычек для арочных окон и входной группы, воссоздание карнизов, пилястр, капителей.



Известно, что кровля будет фальцевой, по форме максимально приближенной к оригиналу.



К реконструкции здания каплицы будут также привлечены реставраторы.-0-