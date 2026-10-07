Меткие и быстрые. В Витебске проходят соревнования по лазер-рану на призы Президентского спортивного клуба

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В состязаниях принимают участие лучшие спортсмены из городов и районов Витебской области - 25 команд по 12 человек. Среди них - ученица базовой школы №10 Новополоцка Анна Лысакова. Билетом на эти соревнования для нее стала золотая медаль на городском этапе. "Я всегда тренировалась с классической винтовкой, поэтому опробовать лазерное оружие было безумно интересно. Вообще, спорт занимает огромное место в моей жизни: я серьезно увлекаюсь плаванием и ниндзя-спортом", - поделилась юная спортсменка.

Богдан Карпушенко, ученик Новкинской средней школы Витебского района, признался, что мечтает выйти в финал соревнований. Оценивая свое выступление, он отметил: "По моим расчетам, на один круг ушло всего две минуты и девять секунд, да и на огневом рубеже все прошло отлично". Богдан Карпушенко, ученик Новкинской средней школы Витебского района, признался, что мечтает выйти в финал соревнований. Оценивая свое выступление, он отметил: "По моим расчетам, на один круг ушло всего две минуты и девять секунд, да и на огневом рубеже все прошло отлично".





Сегодня участники выступят в личных дисциплинах, а завтра их ждет смешанная эстафета. Победители в ноябре отправятся на республиканские соревнования.-0-

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На базе Витебского государственного училища олимпийского резерва открылись областные соревнования среди детей и подростков по дисциплинам современного пятиборья "Дай пять!" на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.