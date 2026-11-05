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Место притяжения для всех. В Центральном районе Минска по гражданской инициативе открылись детская и спортивная зоны

Опубликовано:

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Регионы
05 ноября 2026, 17:25

Место притяжения для всех. В Центральном районе Минска по гражданской инициативе открылись детская и спортивная зоны

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во дворе у дома №76 по проспекту Машерова открыли две новые площадки - детскую игровую и спортивную. Их установили в ходе реализации гражданской инициативы, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые пространства станут местом для активного отдыха, занятий спортом и интересного досуга детей и взрослых. Проект гражданской инициативы предложила председатель КОТОС №89 Центрального района Минска Нелли Куприянович. Она рассказала, что этот двор - территория, за которую она отвечает. "Я организую субботники, где-то благоустраиваю по мелочи - поставить скамейку, качели. И в какой-то момент меня проинформировали, что есть такой формат, как гражданская инициатива, и можно сразу провести масштабное благоустройство", - рассказала она.
Согласно правилам, для реализации гражданской инициативы местные жители собирают пакет документов и подают заявку на конкурс. Если инициатива проходит отбор, граждане должны собрать 10% от стоимости объекта, остальное оплачивается из городского бюджета. "Я многодетная мама, и у меня есть сын-подросток. Я понимаю проблему дефицита площадок для подростков. Есть площадки для малышей, лавочки для пенсионеров, для самых маленьких - хорошие песочницы. А подросткам хочется покататься, где-то повеселиться или позаниматься. С 12 лет они уже начинают следить за фигурой, и так родилась идея сделать силовой комплекс, чтобы ребята могли беспрепятственно заниматься спортом. Потому что не все могут позволить себе ходить в тренажерный зал, несмотря на то что их здесь много", - поделилась Нелли Куприянович.

По ее словам, во дворе на проспекте Машерова удалось реализовать самый большой комплекс в городе. "Он изготовлен по индивидуальному проекту, с учетом наших запросов. Я проводила мониторинг среди родителей, подростков и жителей. Исходя из всех запросов, комплекс наполнен лучшими тренажерами - для разного веса и уровня нагрузки. Также есть лазалки и воркаут-зоны для младших школьников, где им тоже интересно. Поставили и новые классные качели, которые подходят для любого возраста. Есть даже большие круглые качели-сетка, на которых могут разместиться два человека и прекрасно провести время", - рассказала инициатор.
Местные жители восприняли проект с интересом. "С первого дня, как только начали устанавливать комплекс, жители приходили, хотя он еще не был полностью собран. Во-первых, всех удивлял масштаб. Никто не ожидал, что здесь будет такой большой комплекс. Он всем очень нравится. Приходят, пробуют. Малышам очень нравятся кольца и канат, потому что на них проще всего заниматься. Взрослые мужчины пробуют силовые тренажеры. Говорят, здорово, что теперь в теплое время года можно заниматься на улице, на свежем воздухе", - сказала Нелли Куприянович.

В открытии также приняла участие заместитель главы администрации Центрального района Людмила Борисенко. Она рассказала, что всего в этом году в районе реализуют семь гражданских инициатив. "Здесь мы открываем площадку по пятой и шестой инициативам. На следующей неделе откроем заключительную площадку - на улице Мястровской", - отметила она.

Кроме того, Людмила Борисенко обратила внимание, что на площадке создана безбарьерная среда, а часть комплекса предназначена для занятий людей с инвалидностью. Удобство площадки для этой категории граждан во время открытия продемонстрировали паралимпийцы.
Участницей праздничного открытия стала и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анжелика Курчак. Она напомнила, что механизм реализации гражданских инициатив появился в 2023 году после внесения изменений в закон по вопросам местного управления и самоуправления. "Белорусский народ сохраняет традиции, чтит свою историю, трудолюбив, бережлив и с особым трепетом относится к своей малой родине и, конечно же, к каждому дворику, в котором живет или родился. Поэтому инициатива, закрепленная в законодательстве в 2023 году, нашла широкий отклик у людей. Если в 2025 году на территории города Минска было реализовано 14 гражданских инициатив, то в этом году их уже 53. До конца года все они будут полностью реализованы", - сказала она.

Анжелика Курчак добавила, что гражданские инициативы - хороший пример того, как граждане могут непосредственно участвовать в решении проблем и вопросов, которые волнуют их на местах.-0-
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