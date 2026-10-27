Меняющую цвет при понижении температуры дорожную разметку тестируют под Брестом

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На участке дороги в Брестском районе тестируют дорожную разметку, меняющую цвет при понижении температуры меньше четырех градусов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Бреставтодор".Для тестового нанесения инновационной разметки выбран участок автодороги Р16 на подъезде к деревне Тюхиничи. Перед подъемом на мост на проезжей части появилась пиктограмма снежинки. Ее внутренняя часть выполнена из уникальной краски, которая будет изменять свой цвет при понижении температуры. "При температуре выше плюс 4 градусов нормальный цвет снежинки - белый. Изменение цвета на розовый - сигнал для водителей, что на искусственных сооружениях возможно образование гололеда за счет более быстрого промерзания бетона, поэтому необходимо снизить скорость и повысить бдительность", - пояснили в "Бреставтодоре".По данным специалистов, подобных экспериментов в стране не проводили. Производством уникальной краски занимается резидент свободной экономической зоны "Брест".В ближайшее время на подходах к мостовому сооружению будет установлен дорожный знак, информирующий участников дорожного движения об эксперименте. "Эксперимент согласован с управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома. В течение зимнего периода мы посмотрим, как эта "снежинка" будет себя вести, не возникнут ли какие-то неточности, - пояснили в "Бреставтодоре". - Краска - инновационная, и выходит за рамки СТБ. Для широкого применения на дорогах ее необходимо сертифицировать". В перспективе такую краску смогут использовать для дорожной разметки вблизи мостов и путепроводов.Кроме того, в Каменецком районе на дороге Р85 между городом Высокое и агрогородком Видомля испытывают новые световозвращающие материалы для дорожной разметки. На участке протяженностью около 2 км нанесена разметка с использованием шести фракций стеклошариков. В течение нескольких месяцев специалисты оценят эффективность в различных условиях эксплуатации.Эксперименты направлены на улучшение сохранности дорожной разметки и повышение безопасности на дорогах.-0-