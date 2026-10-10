Медовый рай, средневековая ярмарка. Чем удивляли подворья районов на "Дажынках" в Калинковичах

В этом году районные подворья знакомили не только с традициями, ремеслами, культурой своего края, но и рассказывали об экономическом потенциале.

В медовый рай приглашал Лельчицкий край. В районе сохранился непрекращаемый на протяжение более чем 500 лет старинный промысел - бортничество. "Мой дед говорил: если не станет ни одной пчелы, через пять лет не будет ни одного человека на земле. И я пообещал своему деду, что мы будем продолжать традиции наших предков. Будем заниматься пчелами, будем добывать мед", - встречал на подворье житель района Сергей Гавриловец. В медовый рай приглашал Лельчицкий край. В районе сохранился непрекращаемый на протяжение более чем 500 лет старинный промысел - бортничество. "Мой дед говорил: если не станет ни одной пчелы, через пять лет не будет ни одного человека на земле. И я пообещал своему деду, что мы будем продолжать традиции наших предков. Будем заниматься пчелами, будем добывать мед", - встречал на подворье житель района Сергей Гавриловец.





По словам жителя района, чисто липового, гречишного меда нет. "Пчелка, как и человек, любит разные блюда попробовать и цветы выбирает особые", - пояснил потомственный пчеловод.

Он признался, что часто своим знакомым, гостям, друзьям, кумовьям дарит семена цветов. "Чтобы они выращивали цветы. Ведь чтобы собрать пол-литра меда, пчелам нужно облететь 2 млн цветов. Если не будет цветов - не будет и меда", - аргументировал участник подворья. Он признался, что часто своим знакомым, гостям, друзьям, кумовьям дарит семена цветов. "Чтобы они выращивали цветы. Ведь чтобы собрать пол-литра меда, пчелам нужно облететь 2 млн цветов. Если не будет цветов - не будет и меда", - аргументировал участник подворья.

Он обратил внимание: пчелы помогают не только людям, но и сельскому хозяйству. "Большой процент урожая зависит от пчел. Поэтому их мы должны беречь", - знакомил на подворье Сергей Гавриловец с секретами современного пчеловодства, когда совмещена многовековая традиция и сегодняшние технологии. Он обратил внимание: пчелы помогают не только людям, но и сельскому хозяйству. "Большой процент урожая зависит от пчел. Поэтому их мы должны беречь", - знакомил на подворье Сергей Гавриловец с секретами современного пчеловодства, когда совмещена многовековая традиция и сегодняшние технологии.

Через историю, исторических персонажей о потенциале, богатстве земли рассказывали на подворье Брагинского района. Гостей фестиваля приглашали на светский прием в резиденцию князей Вишневецких. "В нашем районе в парке с остатками стены замка Вишневецких находится камень любви. И до сегодняшнего дня ходит легенда: если посидеть у камня любви, то успех в личной жизни будет обязательно сопутствовать. И мы тоже об этом говорим на подворье", - отметила хозяйка подворья Надежда Мелешко. Через историю, исторических персонажей о потенциале, богатстве земли рассказывали на подворье Брагинского района. Гостей фестиваля приглашали на светский прием в резиденцию князей Вишневецких. "В нашем районе в парке с остатками стены замка Вишневецких находится камень любви. И до сегодняшнего дня ходит легенда: если посидеть у камня любви, то успех в личной жизни будет обязательно сопутствовать. И мы тоже об этом говорим на подворье", - отметила хозяйка подворья Надежда Мелешко.

"На своем богатом столе мы представили, что вырастили, что выловили. У нас интересные яства - кролик княжеский, щука, выловленная у нас в Днепре, курица фаршированная с княжеских и крестьянских подворий", - готовы были поделиться интересными рецептами брагинчане. "На своем богатом столе мы представили, что вырастили, что выловили. У нас интересные яства - кролик княжеский, щука, выловленная у нас в Днепре, курица фаршированная с княжеских и крестьянских подворий", - готовы были поделиться интересными рецептами брагинчане.

На средневековую ярмарку приглашали жители Мозырского района. Например, предлагали попробовать свои силы в кузнечном деле. "Даже выковать небольшой гвоздик, который использовался в средневековье в строительстве и не только, не так просто. Кузнечное дело - сложный, но очень интересный процесс. Должны работать и мышцы, и фантазия. Ведь металл - это пластилин. И придумать, как этот пластилин превратить в какое-то изделие, это очень интересно", - отметил кузнец Дмитрий Мартынков. На средневековую ярмарку приглашали жители Мозырского района. Например, предлагали попробовать свои силы в кузнечном деле. "Даже выковать небольшой гвоздик, который использовался в средневековье в строительстве и не только, не так просто. Кузнечное дело - сложный, но очень интересный процесс. Должны работать и мышцы, и фантазия. Ведь металл - это пластилин. И придумать, как этот пластилин превратить в какое-то изделие, это очень интересно", - отметил кузнец Дмитрий Мартынков.

"Кузнечным делом подчеркиваем связь времен, связь поколений. Ведь и много веков назад, и сегодня изделия кузнечного дела востребованы", - добавил он. "Кузнечным делом подчеркиваем связь времен, связь поколений. Ведь и много веков назад, и сегодня изделия кузнечного дела востребованы", - добавил он.





О своем колорите рассказали все районы области. И на каждом подворье непременно звучали слова благодарности труженикам села, рукам, что пахнут хлебом.-0-





Фото Марины Васильевой

10 октября, Калинковичский район /Корр. БЕЛТА/. Тематические подворья районов Гомельской области на фестивале-ярмарке "Дажынкі-2026" в Калинковичах радушно встретили гостей, передает корреспондент БЕЛТА.