Медийный заплыв организуют на спортивном празднике "Брест плывет - время взрослых"

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Массовое спортивное мероприятие "Брест плывет - время взрослых" пройдет в этом городе 1 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта.



Событие проводят второй раз. По словам организаторов, оно призвано популяризировать плавание как одну самых доступных дисциплин, продвигать здоровый образ жизни и укреплять семейные ценности.



"Зарегистрировались около 185 участников из Беларуси, России, Китая, Египта. В программе есть личные дистанции на 50 и 100 м вольным стилем, семейная эстафета, где плывут папа, мама и ребенок, командная эстафета два по 50 м вольным стилем, корпоративная эстафета четыре по 25 м, а также заплыв для людей с ограниченными возможностями. В каждой группе будут определены победители и призеры, но памятную медаль получит каждый участник соревнований", - подчеркнули в областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта.



Главной особенностью станет медийный заплыв, который впервые включили в программу праздника. "Это заплыв в формате эстафеты два по 50 м. На дорожки выйдут известные люди из разных сфер деятельности - депутат Палаты представителей, руководители областных и городских структур, председатели республиканских федераций по видам спорта, знаменитые атлеты, в том числе призеры Олимпийских игр, популярные блогеры региона. Они своим примером покажут важность здорового образа жизни и занятий спортом. В заплыве примут участие восемь команд. Медийный старт откроет основную программу соревнований", - отметили организаторы.



Помимо спортивной составляющей участников ждет насыщенная развлекательная программа. "Мы подготовили конкурсы и розыгрыши. Одним из главных призов станет сапборд. Будут локации аквагрима и массажа. Участники смогут попробовать катание на сапборде, броски мяча в ватерпольные ворота. Отдельные активности предусмотрены и для зрителей, весь праздник общаться с ними будет энергичный ведущий", - рассказали в центре.



Начнется мероприятие во Дворце водных видов спорта Бреста в 12.00. Вход на трибуны для зрителей свободный.-0-