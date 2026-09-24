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Медиацентры, многофункциональные пространства. Какие инициативы предлагает молодежь Гродненской области 

Опубликовано:

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Регионы
24 сентября 2026, 12:45

Медиацентры, многофункциональные пространства. Какие инициативы предлагает молодежь Гродненской области 

Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
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24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно проходит областной этап республиканского конкурса молодежных инициатив, передает корреспондент БЕЛТА.

На суд экспертов представлено 17 уникальных проектов от инициативной молодежи региона. Тематика предложенных работ охватывает самые разные сферы. Проекты представлены в нескольких направлениях - досуговом, информационно-идеологическом и военно-патриотическом.

Проект "Территория доверия" презентовали представители Новогрудского района. Директор Валевской СШ Екатерина Эргин отметила, что цель инициативы - повысить качество и доступность психологической помощи для детей разных возрастов, в том числе и дошкольников. "В условиях сельской местности получить психологическую, социально-педагогическую поддержку учащимся зачастую сложно. Кабинет психолога и социального педагога в нашей школе - это единственный такой пункт, где дети могут получить помощь от специалиста, - сказала Екатерина Эргин. - Согласно нашему проекту мы хотим усовершенствовать наш профильный кабинет, разделив его на зоны, создав атмосферу доверия. Проект предполагает создание зон сенсорной разгрузки, рабочей встречи, методический уголок с литературой, наглядными пособиями, играми тактильными. Также хотелось бы в каждом классе сделать стенд тематический с контактами специалистов, QR-кодами с важной информацией".
А представитель детского и подросткового совета областного дворца творчества детей и молодежи Вадим Ковалев вместе с командой предложил создать на территории учреждения место для отдыха и полезного досуга ребят. "Мы бы хотели на территории дворца творчества LED-экран большой разместить, поставить кресла-мешки, скамейки. Таким образом создать такое пространство, где посетители дворца могут хорошо провести свободное время, где можно будет провести какие-то мероприятия, в том числе патриотические, посмотреть какие-то фильмы, провести лекции", - поделился идеями он.

Студентка ГрГУ им.Я.Купалы Александра Барабан рассказала, что их команда инициирует создание мультифункционального молодежного пространства "СтартИн". "Мы планируем создать пространство для студентов, для молодежи, чтобы они могли встречаться, обсуждать свои какие-то идеи, готовиться к различным конкурсам и мероприятиям. Такого места нам очень не хватает. Как активный участник стартап-движения я знаю, что бывает очень тяжело найти место, где можно встретиться с единомышленниками. Поэтому мы планируем создать пространство, трансформируемое, это ключевое отличие от обычных площадок, которое мы можем в зависимости от задачи менять, - поделилась задумками Александра Барабан. - Например, нам нужна зона для хакатона - мы убираем все стулья, они складные, и расчищаем пространство для того, чтобы студенты могли расположиться. Если же у нас какая-то конференция, эти же складные стулья мы быстренько расставляем и, например, 50 студентов смогут прийти на наше мероприятие и удобно расположиться".

Кроме того ребята предлагают создать и молодежные медиацентры, чат-бот для молодых специалистов, квесты и мобильные музейные экспозиции военно-патриотической направленности, спортивные пространства, профессиональные лаборатории, центры настольных игр и не только. 

Как отметил первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Петр Косицкий, на областной этап конкурса попали лучшие проекты. "Инициативы наших ребят представлены во всех номинациях конкурса. Мы рассчитываем на качественную подготовку наших участников, на их хорошее выступление и на продолжение этих инициатив, уже претворенных в жизнь. Хочется, чтобы ребята не замкнулись на этапе инициативы, даже если она не будет отобрана сегодня, мы надеемся, что они найдут свои продолжения в следующих конкурсах и обязательно дойдут до этапа реализации, - сказал он. - У нас, к слову, есть несколько примеров успешной реализации проектов после республиканского этапа. У нас в регионе появились благодаря конкурсу и комнаты досуговые для молодежи, и студии для съемки контента, и спортивные площадки. Наша молодежь доказывает, что она инициативная, креативная, а государство в свою очередь создает максимальные условия для проявления этой инициативы и для ее реализации".

По словам секретаря ЦК БРСМ Павла Алексо, за время проведения конкурса реализовано более 120 молодежных инициатив, освоено более 2,5 млн рублей. "Как правило проекты, которые побеждают, связаны с созданием молодежных креативных пространств, спортивных площадок, объектов, призванных совершенствовать молодежную инфраструктуру. Мы стараемся при оценивании проектов поощрять те, которые отвечают требованиям доступности, востребованности, чтобы это были инициативы, исходящие от самой молодежи и были интересны для проведения их досуга и пользовались спросом", - сказал он.

Во время региональных отборов эксперты дают рекомендации о том, как доработать проект, чтобы лучше его реализовать, как подготовиться к защите. Лучшие работы будут оценены республиканской комиссией, победители получат финансирование на реализацию своих инициатив. "Это очень хороший шаг, который поддержан государством, и хороший инструмент, который позволяет не словом, а делом помочь молодежной инициативе, раскрыть ее, поддержать, в том числе и финансово. Это позволяет молодым людям не только научиться правильно организовать работу над проектом, но и полностью пройти путь от идеи до реализации", - добавил Павел Алексо.

Лучшие проекты по итогам областного отбора получат путевку на республиканский этап, шанс на финансовую реализацию и возможность внести свой весомый вклад в развитие государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.

Проект стартовал в ноябре 2021 года. За прошедшие сезоны конкурс объединил сотни команд по всей стране, а десятки лучших инициатив в номинациях "Патриотическое воспитание", "Благотворительная поддержка", "Развитие социальной инфраструктуры", "Работа с молодежью в информационном пространстве" и "Правовое воспитание" уже получили реальное финансовое содействие и успешно воплотились в жизнь.

Организатор конкурса - Министерство образования, проведение осуществляет ОО "БРСМ" во взаимодействии с Республиканским волонтерским центром. Конкурс служит важным шагом в создании системы малых и президентских грантов, помогая общественным объединениям, учреждениям образования и молодежным группам реализовывать проекты как на республиканском уровне, так и локально - в регионах.-0- 
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