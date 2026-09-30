Мечтал о красивой жизни: 20-летний полочанин похитил у деда более 200 тыс. рублей





Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства хищения в особо крупном размере. По данным следствия, внук, находясь в гостях у деда, увидел, где тот хранит сбережения. Через несколько дней он тайком забрал $1 тыс. Прогуляв деньги, молодой человек вернулся за "добавкой" в 40 тыс. евро. На эти средства он снял комнату в Витебске, сделал там ремонт, обновил мебель и технику, покупал одежду, продукты, алкоголь, а также тратил их на развлечения. Как только "казна" полочанина пустела, он отправлялся к деду и брал из копилки, сколько ему было нужно. Позже молодой человек переехал в Минск, жил на широкую ногу - покупал девушкам дорогие телефоны и сделал подарки (бытовую технику) матери одной из них.





Когда 67-летний потерпевший обнаружил пропажу (а оказалось, что деньги он копил на жилье для своих детей), он обратился в милицию. Подозреваемого установили быстро. Свою вину внук не отрицал. К моменту задержания он успел потратить почти всю похищенную за девять месяцев наличность, что составило в эквиваленте 208 тыс. рублей.





"Установлено, что полочанин нигде не работал, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК. Сейчас с ним проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.-0-

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке 20-летний внук на протяжении девяти месяцев воровал у деда накопленные деньги, всего он похитил более 200 тыс. рублей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.