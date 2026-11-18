18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меч, похожий на оружие средневековых воинов, обнаружили у молодого человека при досмотре личных вещей на станции метро "Фрунзенская" в Минске. Судебные эксперты установили, что предмет изготовлен самодельным способом и относится к холодному оружию. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.





В сентябре служба безопасности метрополитена обнаружила у молодого человека меч и нож. Изъятые предметы направили на экспертизу холодного и метательного оружия в Первомайский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Исследование показало, что меч изготовлен самодельным способом и является холодным оружием колюще-рубящего действия. По внешнему виду и конструктивным особенностям меч схож с каролингом турнирным.





Нож также оказался самодельным, однако к холодному оружию его не отнесли. Эксперты установили, что это изделие конструктивно схоже с холодным оружием. Как выяснилось, минчанин увлекается историческими средневековыми боями, а оба предмета предназначались для его хобби.





Однако увлечение исторической реконструкцией не освобождает от соблюдения требований законодательства. За незаконное ношение и перевозку холодного оружия предусмотрена ответственность. Материалы дел об административных правонарушениях направлены в суд для рассмотрения.-0-