20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты МЧС Беларуси направлены в приграничную зону для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области в связи с пожаром на Игналинской атомной электростанции в Литве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.





Согласно публикациям в средствах массовой информации, 17 ноября в 9.34 в подразделения Департамента пожарной безопасности и спасения при Министерстве внутренних дел Литовской Республики поступило сообщение о пожаре на Игналинской АЭС, расположенной в четырех километрах от государственной границы Беларуси. Возгорание произошло в складском помещении первого блока станции. Пожар ликвидировали в 11.51.





Поскольку официальных данных от литовской стороны об инциденте не поступало, МЧС Беларуси в соответствии с Соглашением между Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литовской Республики об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности по установленным каналам связи проинформировало литовскую сторону о готовности оказать необходимую помощь в ликвидации последствий инцидента. Также белорусское ведомство запросило сведения о чрезвычайной ситуации на объекте ядерной энергетики для принятия исчерпывающих мер безопасности.





Литовский регулятор в области ядерной безопасности ответил на запрос белорусской стороны, подтвердив опубликованную в СМИ информацию. Согласно ответу, в результате инцидента никто не пострадал, угрозы радиационной безопасности нет. Кроме того, литовская сторона сообщила, что работы по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС были временно приостановлены в зоне вытяжной вентиляции, где произошло возгорание.





Для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района Витебской области специалисты спасательного ведомства направлены в приграничную зону.-0-