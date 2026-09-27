Мастер в Витебской области обслуживал свою машину за счет сельхозпредприятия

Установлено, что 36-летний мастер на протяжении нескольких лет воровал запасные части, предназначенные для служебного транспорта, и обслуживал ими личное авто. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
МВД продолжает целенаправленную работу по выявлению правонарушений и преступлений в агропромышленном комплексе, особенно в период уборочной кампании. Всем фактам дается принципиальная оценка.-0-