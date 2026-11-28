Выбор профессии - один из самых ответственных и определяющих шагов в жизни каждого школьника. Главными инструментами, благодаря которым выпускник может найти свое призвание, являются дни открытых дверей и профориентационные встречи. На таких площадках учащиеся могут вживую познакомиться со специальностями, оценить их на практике и принять осознанное решение в пользу своего будущего. Корреспонденты БЕЛТА побывали на дне открытых дверей в Минском государственном колледже сервиса и технологий и узнали, как проходят ознакомительные мастер-классы для школьников, какие специальности пользуются особым спросом и на чем строится практическая подготовка будущих мастеров сферы услуг и легкой промышленности.
Попробовать профессию руками
Сегодня для учащихся были подготовлены мастер-классы по выполнению текстурных локонов, знакомство со студийной фотографией и выставлением света, а также создание сувенирной продукции из ткани и кожи к новогодним праздникам. Такой формат помогает школьникам погрузиться в профессию, задать вопросы о поступлении и узнать о возможностях дальнейшего трудоустройства.
Как рассказала заместитель директора по производственному обучению колледжа Галина Гончарик, профориентационные встречи по субботам и в период школьных каникул - это многолетняя система, которая работает уже более 15 лет, обеспечивая стопроцентное выполнение контрольных цифр приема.
"Дни открытых дверей у нас - это не скучные лекции, а полное погружение в профессию. Мы даем школьникам возможность не просто посмотреть на современные мастерские и оборудование, но и попробовать себя в деле руками, - подчеркнула Галина Гончарик, которая сама отдала колледжу более 45 лет, пройдя путь от учащейся до руководителя. - В этом году только в рамках профориентационного проекта "ПрофОсень" за три дня каникул наш колледж посетили свыше 600 школьников. И очень важно, что после таких встреч ребята возвращаются к нам уже в качестве абитуриентов".
Почти 400 мест на десять специальностей в следующем году
В проекте контрольных цифр приема на 2027 год колледж закладывает масштабный набор: 294 человека на уровень профессионально-технического образования и 100 человек - среднего специального образования.
Обучение на уровне ПТО на базе девяти классов охватывает сразу несколько блоков востребованных квалификаций сферы услуг. Абитуриенты могут выбрать направления парикмахера и визажиста, парикмахера и мастера по педикюру, а также трехкомпонентный комплекс квалификаций, включающий мастера по маникюру, мастера по педикюру и косметика. Раз в три года колледж формирует группу по специальности "фотография", где проходные баллы традиционно высоки. Для выпускников 11-х классов предлагаются отдельные программы подготовки парикмахеров, а также мастеров по маникюру и педикюру.
Особое место в структуре колледжа занимает подготовка операторов прачечного оборудования, приемщиков заказов. Минский колледж сервиса и технологий остается единственным учреждением образования в Беларуси, которое готовит специалистов по этой профессии. Выпускники получают высокую заработную плату и распределяются в крупные гостиничные комплексы столицы, а также на профильные предприятия.
Отдельное внимание также уделяют интеграции рабочих профессий легкой промышленности с направлениями бьюти-сферы. Девятиклассницам предлагают программы, объединяющие квалификации швеи и мастера по маникюру либо сборщика обуви и мастера по маникюру.
"Такая интеграция создана для повышения престижа труда в легкой промышленности, - пояснила Галина Гончарик. - Девушки хотят быть ближе к моде и индустрии красоты, и мы даем им двойную квалификацию. В ходе практики они пробуют себя и в салонах, и на производстве. В итоге распределение делится примерно пополам. Поработав со сложными клиентами в салонах, многие осознанно выбирают швейный или обувной участок, где выше стабильность, спокойнее атмосфера и достойная оплата труда".
На уровне среднего специального образования на базе девяти классов колледж готовит художников-модельеров. Зачисление проходит по конкурсу аттестатов и результатам творческого экзамена по рисунку натюрморта. В 2027 году планируется открыть три группы по этой специальности: две бюджетные и одну платную. Кроме того, выпускники первой ступени ПТО могут продолжить учебу на второй ступени ССО в течение полутора лет и получить квалификацию парикмахера-модельера, углубленно изучая визаж, постижерные работы и сложное моделирование причесок.
От освоения азов до побед на конкурсах
Секретами профессионального становления молодых мастеров поделилась преподаватель профессионального компонента по технологии парикмахерского мастерства Яна Молчанова. Она призналась, что сама оканчивала этот колледж и отработав 8 лет мастером в салоне, вернулась в родные стены, чтобы передавать опыт молодежи.
"Мы начинаем обучение строго с азов: правильное мытье головы, профессиональный и профилактический уход за кожей, сушка феном, постановка рук, - рассказала преподаватель. - Затем переходим к работе со стайлерами, плойками, утюжками, изучаем современные техники укладки и окрашивания, далее осваиваем базовые и трендовые стрижки. Главное, чему мы учим ребят, - это любить свое дело и сохранять человечность при работе с клиентами. Когда я вижу, как у ребенка загораются глаза от первого удачного результата, это становится лучшей наградой моего труда".
Практика у обучающихся всех специальностей начинается уже со второго полугодия первого курса в собственных мастерских колледжа. К третьему курсу они выходят на производственную практику на предприятия и в салоны столицы, где у колледжа заключено более 30 базовых договоров с организациями.
Учащиеся учреждения образования постоянно доказывают свой уровень на престижных конкурсах. На протяжении последних шести лет учащиеся удерживают первое место на республиканском конкурсе профессионального мастерства "ProSkills" в компетенции "Прикладная эстетика", а также вместе с мастерами производственного обучения регулярно участвуют в Международном фестивале красоты "Роза ветров" и Чемпионате Беларуси "Стиль и красота", где в этом году команды завоевали первые места в парикмахерском искусстве и визаже.
Учащийся третьего курса Арсений Ляхов победитель республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды" в номинации "Фотография" поделился, что изначально не стремился к творчеству: "Я пришел в фотографию почти случайно, но решил выжать из учебы максимум. Колледж дает отличную техническую базу, мы выезжаем на съемки в другие города, работаем в профессиональных студиях. Для абитуриентов у меня один совет: не бойтесь пробовать себя в творчестве и сразу задействуйте все возможности, которые вам дают мастера".
Что говорят будущие абитуриенты
Для самих школьников экскурсия по мастерским стала отличным поводом оценить все тонкости профессий вживую.
Учащаяся девятого класса средней школы №186 имени П.А.Ротмистрова Варвара Трусевич поделилась впечатлениями: "Это первый колледж, который я посещаю лично. До этого смотрела варианты в интернете, но прийти в мастерскую - совсем другое дело. Мне интересны фотография и маникюр, поэтому была рада, когда узнала, что мы едем в колледж, в котором есть интересные для меня специальности. На дне открытых дверей сразу видна атмосфера, преподаватели очень доброжелательные, можно познакомиться с оборудованием и понять, твое это или нет".
Ученица девятого класса средней школы №173 Камилла Гапоненко пришла с конкретной целью: "Я хочу поступать на мастера по маникюру и педикюру. Знала, что здесь высокий проходной балл - около 7,4. Посещение колледжа придало мотивации: теперь буду активно подтягивать средний балл в школе, чтобы гарантированно пройти на бюджет. Живое общение с преподавателями дало гораздо больше информации, чем любые сайты".
Несмотря на то, что большинство специальностей традиционно привлекают девушек, в колледже обучается около 40 юношей (при общем количестве в 1,2 тыс. учащихся). Парни активно осваивают профессии парикмахеров, фотографов (где они составляют почти половину группы), сборщиков обуви и операторов прачечного оборудования.
Заместитель директора отметила, что в колледже намерены продолжать профориентационные встречи в течение учебного года, а на весенних каникулах проведут масштабный день открытых дверей, где школьники и их родители смогут получить подробную информацию о предстоящей приемной кампании.
фото Рамиля НАСИБУЛИНА,
БЕЛТА.-0-
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28 ноября 2026, 20:03
Мастер-классы вместо лекций: как в колледжах Минска помогают школьникам определиться с будущей профессией
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