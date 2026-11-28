Сегодня для учащихся были подготовлены мастер-классы по выполнению текстурных локонов, знакомство со студийной фотографией и выставлением света, а также создание сувенирной продукции из ткани и кожи к новогодним праздникам. Такой формат помогает школьникам погрузиться в профессию, задать вопросы о поступлении и узнать о возможностях дальнейшего трудоустройства.Как рассказала заместитель директора по производственному обучению колледжа Галина Гончарик, профориентационные встречи по субботам и в период школьных каникул - это многолетняя система, которая работает уже более 15 лет, обеспечивая стопроцентное выполнение контрольных цифр приема."Дни открытых дверей у нас - это не скучные лекции, а полное погружение в профессию. Мы даем школьникам возможность не просто посмотреть на современные мастерские и оборудование, но и попробовать себя в деле руками, - подчеркнула Галина Гончарик, которая сама отдала колледжу более 45 лет, пройдя путь от учащейся до руководителя. - В этом году только в рамках профориентационного проекта "ПрофОсень" за три дня каникул наш колледж посетили свыше 600 школьников. И очень важно, что после таких встреч ребята возвращаются к нам уже в качестве абитуриентов".В проекте контрольных цифр приема на 2027 год колледж закладывает масштабный набор: 294 человека на уровень профессионально-технического образования и 100 человек - среднего специального образования.Обучение на уровне ПТО на базе девяти классов охватывает сразу несколько блоков востребованных квалификаций сферы услуг. Абитуриенты могут выбрать направления парикмахера и визажиста, парикмахера и мастера по педикюру, а также трехкомпонентный комплекс квалификаций, включающий мастера по маникюру, мастера по педикюру и косметика. Раз в три года колледж формирует группу по специальности "фотография", где проходные баллы традиционно высоки. Для выпускников 11-х классов предлагаются отдельные программы подготовки парикмахеров, а также мастеров по маникюру и педикюру.Особое место в структуре колледжа занимает подготовка операторов прачечного оборудования, приемщиков заказов. Минский колледж сервиса и технологий остается единственным учреждением образования в Беларуси, которое готовит специалистов по этой профессии. Выпускники получают высокую заработную плату и распределяются в крупные гостиничные комплексы столицы, а также на профильные предприятия.Отдельное внимание также уделяют интеграции рабочих профессий легкой промышленности с направлениями бьюти-сферы. Девятиклассницам предлагают программы, объединяющие квалификации швеи и мастера по маникюру либо сборщика обуви и мастера по маникюру."Такая интеграция создана для повышения престижа труда в легкой промышленности, - пояснила Галина Гончарик. - Девушки хотят быть ближе к моде и индустрии красоты, и мы даем им двойную квалификацию. В ходе практики они пробуют себя и в салонах, и на производстве. В итоге распределение делится примерно пополам. Поработав со сложными клиентами в салонах, многие осознанно выбирают швейный или обувной участок, где выше стабильность, спокойнее атмосфера и достойная оплата труда".На уровне среднего специального образования на базе девяти классов колледж готовит художников-модельеров. Зачисление проходит по конкурсу аттестатов и результатам творческого экзамена по рисунку натюрморта. В 2027 году планируется открыть три группы по этой специальности: две бюджетные и одну платную. Кроме того, выпускники первой ступени ПТО могут продолжить учебу на второй ступени ССО в течение полутора лет и получить квалификацию парикмахера-модельера, углубленно изучая визаж, постижерные работы и сложное моделирование причесок.Секретами профессионального становления молодых мастеров поделилась преподаватель профессионального компонента по технологии парикмахерского мастерства Яна Молчанова. Она призналась, что сама оканчивала этот колледж и отработав 8 лет мастером в салоне, вернулась в родные стены, чтобы передавать опыт молодежи."Мы начинаем обучение строго с азов: правильное мытье головы, профессиональный и профилактический уход за кожей, сушка феном, постановка рук, - рассказала преподаватель. - Затем переходим к работе со стайлерами, плойками, утюжками, изучаем современные техники укладки и окрашивания, далее осваиваем базовые и трендовые стрижки. Главное, чему мы учим ребят, - это любить свое дело и сохранять человечность при работе с клиентами. Когда я вижу, как у ребенка загораются глаза от первого удачного результата, это становится лучшей наградой моего труда".Практика у обучающихся всех специальностей начинается уже со второго полугодия первого курса в собственных мастерских колледжа. К третьему курсу они выходят на производственную практику на предприятия и в салоны столицы, где у колледжа заключено более 30 базовых договоров с организациями.Учащиеся учреждения образования постоянно доказывают свой уровень на престижных конкурсах. На протяжении последних шести лет учащиеся удерживают первое место на республиканском конкурсе профессионального мастерства "ProSkills" в компетенции "Прикладная эстетика", а также вместе с мастерами производственного обучения регулярно участвуют в Международном фестивале красоты "Роза ветров" и Чемпионате Беларуси "Стиль и красота", где в этом году команды завоевали первые места в парикмахерском искусстве и визаже.Учащийся третьего курса Арсений Ляхов победитель республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды" в номинации "Фотография" поделился, что изначально не стремился к творчеству: "Я пришел в фотографию почти случайно, но решил выжать из учебы максимум. Колледж дает отличную техническую базу, мы выезжаем на съемки в другие города, работаем в профессиональных студиях. Для абитуриентов у меня один совет: не бойтесь пробовать себя в творчестве и сразу задействуйте все возможности, которые вам дают мастера".Для самих школьников экскурсия по мастерским стала отличным поводом оценить все тонкости профессий вживую.Учащаяся девятого класса средней школы №186 имени П.А.Ротмистрова Варвара Трусевич поделилась впечатлениями: "Это первый колледж, который я посещаю лично. До этого смотрела варианты в интернете, но прийти в мастерскую - совсем другое дело. Мне интересны фотография и маникюр, поэтому была рада, когда узнала, что мы едем в колледж, в котором есть интересные для меня специальности. На дне открытых дверей сразу видна атмосфера, преподаватели очень доброжелательные, можно познакомиться с оборудованием и понять, твое это или нет".Ученица девятого класса средней школы №173 Камилла Гапоненко пришла с конкретной целью: "Я хочу поступать на мастера по маникюру и педикюру. Знала, что здесь высокий проходной балл - около 7,4. Посещение колледжа придало мотивации: теперь буду активно подтягивать средний балл в школе, чтобы гарантированно пройти на бюджет. Живое общение с преподавателями дало гораздо больше информации, чем любые сайты".Несмотря на то, что большинство специальностей традиционно привлекают девушек, в колледже обучается около 40 юношей (при общем количестве в 1,2 тыс. учащихся). Парни активно осваивают профессии парикмахеров, фотографов (где они составляют почти половину группы), сборщиков обуви и операторов прачечного оборудования.Заместитель директора отметила, что в колледже намерены продолжать профориентационные встречи в течение учебного года, а на весенних каникулах проведут масштабный день открытых дверей, где школьники и их родители смогут получить подробную информацию о предстоящей приемной кампании.фото Рамиля НАСИБУЛИНА,БЕЛТА.-0-