Массовая закладка на хранение картофеля, овощей и яблок в Брестской области начнется с октября





"Всего в межсезонный период 2026/27 года в объекты торговли и социальной сферы Брестской области планируется поставить более 20 тыс. т плодоовощной продукции. Объемы рассчитаны с учетом фактической реализации в прошлом году, в отношении бюджетной сферы - с учетом утвержденных норм питания в учреждениях образования и здравоохранения", - обратили внимание в главном управлении торговли и услуг.





Особенность нынешнего сезона в том, что по государственному заказу в магазины также будут поставляться огурцы и томаты, выращенные в отечественных тепличных комбинатах. Так, для нужд Брестской области зарезервировано 1,27 тыс. т огурцов и 0,85 тыс. т томатов. Определены поставщики, идет распределение объемов и заключение договоров.





"По картофелю, овощам и яблокам все объемы распределены, приняты соответствующие решения, полностью заключены договоры поставки. Для нужд торговых организаций поставки будут осуществлять 38 субъектов хозяйствования, для нужд бюджета - 34, в том числе 11 организаций потребительской кооперации и специализированное предприятие ТПУКП "Плодоовощ", - рассказали специалисты.





В юго-западном регионе завершают приемку мест хранения плодоовощной продукции, проводятся комиссионные обследования, устраняются недостатки. Параллельно в области убирают урожай и приступили к подготовке закладки картофеля, овощей и яблок на хранение. "Массовая закладка стартует в начале октября. Отдельные культуры (например, капуста) будут закладываться в ноябре. Огурцы и томаты после сбора будут попадать сразу на полки", - отметили в главном управлении торговли и услуг. Поставка огурцов и томатов в торговые сети начнется с 1 ноября, остальных культур - с 15 ноября.-0-

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области массовая закладка картофеля, овощей и яблок на хранение начнется в начале октября. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома.