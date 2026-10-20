Масштабные схемы уклонения от уплаты налогов выявили в частных медцентрах Гомеля и Витебска

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы совместно с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля выявили масштабные схемы уклонения от уплаты налогов в частных медицинских центрах Гомеля и Витебска, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.





В числе основных схем нарушений - дробление бизнеса (Гомель). Владелец стоматологической клиники искусственно разделил деятельность между двумя подконтрольными организациями для применения упрощенной системы налогообложения. За два года объем сокрытой выручки составил более 5 млн рублей.





Еще одна схема - "активная кнопка" (Витебск). Учредители медцентра совместно с программистом разработали специальное ПО. При нажатии "секретной" кнопки наличная выручка не фиксировалась в системе контроля кассового оборудования и не попадала в налоговую отчетность. Клиентам для вида выдавали чеки, напечатанные на отдельном принтере, которые не учитывались в бухгалтерии.





"Часть сокрытых средств направлялась на выплату серых зарплат. Сотрудники, расписываясь в фиктивных ведомостях, лишали себя полноценных социальных гарантий, оплаты больничных и будущей пенсии", - отметили в МНС.





По итогам контрольных мероприятий возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Наложены аресты на имущество и денежные средства подозреваемых на общую сумму свыше 3 млн рублей. Учредители, директора и бухгалтеры дают признательные показания и возмещают причиненный государству ущерб.





"Министерство по налогам и сборам напоминает: современные методы анализа данных и межведомственного взаимодействия делают любые схемы сокрытия выручки прозрачными для контролирующих органов. Мы призываем граждан проявлять бдительность и не соглашаться на неофициальные выплаты, а субъекты хозяйствования - работать исключительно в правовом поле", - подчеркнули в МНС.-0-