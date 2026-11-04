Масштабная реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" начнется 5 ноября
Фото из архива ГПК
4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" начнется 5 ноября, планируемый срок завершения модернизации - 2029 год. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
Во время строительных работ схема движения транспортных средств будет изменяться без снижения текущей пропускной способности.
В ГТК попросили учитывать эти сведения при планировании поездок через белорусско-литовский участок границы.-0-