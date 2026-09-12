Марафон "17 граней единства" прошел в Воложине

Праздничная программа развернулась на открытой площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса на ул.Партизанской. Для участников подготовили творческие и интерактивные площадки, концертную программу и экскурсионную программу.

В творческой зоне гости могли принять участие в тематических раскрасках, посвященных Беларуси. На интерактивных площадках работали выставочная экспозиция "Родом из СССР", мастер-класс "Таямнiчы свет ткацтва", а также площадка по изготовлению изделий из глины.

Музыкальную часть программы составили патриотические номера и выступление оркестра ГУО "Воложинская детская школа искусств". Для гостей также организовали экскурсию в Воложинскую иешиву.

Участники праздника отмечали атмосферу мероприятия и возможность провести этот день вместе с земляками. "День народного единства - прекрасный праздник, который по-настоящему объединяет всех белорусов: и взрослых, и детей, и людей старшего поколения. Особенно радует то, какое большое внимание у нас уделяется пожилым гражданам. Именно так и должно быть в нашем обществе", - сказала лаборант-микробиолог Воложинского участка ОАО "Минский молочный завод №1" Татьяна Прокопович.

По ее словам, подобные мероприятия способствуют тому, чтобы люди становились внимательнее и добрее друг к другу. "В этот праздничный день я хочу пожелать всем мира, счастья и добра. Наша страна - самая прекрасная и миролюбивая, и я искренне желаю каждому белорусу благополучия!" - отметила Татьяна Прокопович.