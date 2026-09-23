Маленькими шагами к самостоятельности. Как в минском ЦКРОиР помогают особенным детям познавать мир 

Выход из сенсорного вакуума

В специально оборудованном кабинете с тематическими боксами дети погружаются в творческий процесс. Здесь расписывают пряники, создают посуду и необычные поделки, заливают ароматические свечи, изучают элементы природы. Например, для полного погружения в атмосферу зимой в мастерской включают проекцию снежинок на стены и звуки вьюги. "Таким образом мы подготавливаем детей к прогулкам на улице в разных погодных условиях. Ведь если дом или пространство центра ощущается как безопасное место, то улица может вызывать чувство тревоги. Благодаря такой мастерской мы можем плавно их адаптировать, при этом не заставляя или излишне перегружая", - подчеркнула учитель.

ЦКРОиР Центрального района размещается в здании на проспекте Победителей, 79, куда учреждение переехало после реконструкции в 2012 году. Как рассказала заместитель директора по основной деятельности Ольга Михалькевич, здесь в шести классах обучаются 46 детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии. Из их числа 10 ребят по состоянию здоровья получают образование на дому."Обучение у нас длится с первого по десятый класс, также мы организовываем дошкольные группы. Есть ранняя комплексная помощь для малышей от нуля до трех лет, и многие из них остаются с нами дальше. Конечно, за это время они становятся нам родными. Так как они здесь находятся с восьми утра до шести вечера, пять дней в неделю - все их результаты, кризисы, достижения и развитие происходят на наших глазах", - поделилась Ольга Михалькевич.Работа с такими учащимися требует не только профильного образования дефектолога, но и огромного сердца. По словам заместителя директора, сюда намеренно приходят люди, которые готовы к трудностям: "Они отдают детям и работе всю свою душу, и это не просто громкие слова. Они относятся к ребятам как к обычным людям, не замечая их нарушений, и любят их как своих. Для таких учеников не существует стандартных учебников, поэтому педагоги сами разрабатывают материалы, подбирают игрушки и картинки под каждого ребенка индивидуально. Главная цель этой кропотливой работы - социализировать ребенка, научить его базовым навыкам самостоятельности и умению коммуницировать с миром, с помощью особенных методов, специальных жестов или карточек".Для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), у которых сочетаются интеллектуальные, двигательные, речевые и сенсорные проблемы, мир может казаться размытым, фрагментарным и даже пугающим. Естественный путь познания реальности через активное движение и игру у них серьезно нарушен. "Они как будто находятся в сенсорном вакууме. Именно поэтому появление нового сенсорно-динамического комплекса стало настоящим прорывом и важным элементом для развития воспитанников", - объяснила учитель центра Татьяна Дунай.В состав комплекса входят подвесная бочка, гамак-соволет, комплект блоков, а также разноцветные шарики для сухого бассейна, сенсорные дорожки и кегли. "Во время занятий ребенок находится в движении: он раскачивается, вращается, преодолевает препятствия, балансирует. При этом задействуются вестибулярный аппарат, проприоцепция, тактильное восприятие, зрение и слух, - рассказала Татьяна Дунай. - Для детей с ТМНР это колоссальный прогресс. Даже если ребенок не говорит, мы видим, как меняется его взгляд, появляется интерес к движению, он начинает тянуться к предметам, улыбаться и реагировать на инструкции".Занятия проходят строго один на один с педагогом, чтобы обеспечить абсолютную безопасность. Сейчас в центре идет период адаптации: элементы подвешены низко, чтобы дети постепенно привыкли, почувствовали себя комфортно и избавились от стресса. Немаловажно и то, что поверхности тренажеров легко дезинфицируются - это критически важно, так как многие ученики исследуют мир, пробуя предметы на вкус. В неделю для группы проводится около пяти занятий в зале: три по физической культуре и два по сенсомоторике. Также при необходимости можно заниматься с отдельными учениками индивидуально.Помимо специализированного оборудования в центре успешно применяются уникальные авторские разработки. Одной из них стала методика "Сезонные мастерские", созданная Татьяной Дунай совместно с коллегами. Этот труд принес учителям победу в прошлом году на республиканском конкурсе "Современные технологии в специальном образовании"."Смысл в том, что сам процесс - это и есть наше достижение, наша цель. Главное - задействовать руки, голову, заставить их думать и взаимодействовать. Эти мастерские стали невероятно важной отдушиной и для родителей, которые могут отвлечься от тяжелой рутины и обменяться житейским опытом в кругу единомышленников", - добавила она.Учитель пятого класса Оксана Чекун рассказала, как организован режим дня: "Центр открывает двери в 8 утра, до 8.30 детки собираются, после чего для них организовывается завтрак. Образовательный процесс начинается с 9.00 и продолжается до 13.00-14.00 в зависимости от класса. Практически каждый день у нас есть адаптивная физическая культура: это время мы проводим либо в спортивном зале, либо на улице, если позволяет погода, либо прямо в условиях класса - мероприятия с музыкой и танцами".​Режим дня у младших и старших воспитанников продуман с учетом их возраста и потребностей. Для учащихся первого класса предусмотрен дневной сон с 13.00 до 15.00 в специально оборудованных спальнях. Старшие же ребята после обеда не спят, а переходят к воспитательным и развивающим занятиям: играют, читают книги или гуляют на свежем воздухе. До обеда с воспитанниками работают учителя, а во второй половине дня - воспитатели, благодаря чему процесс обучения и социальной адаптации идет практически непрерывно.По словам педагога, уроки проходят преимущественно в игровой форме и с гибким подходом. Если дети устают или хотят подкрепиться, им обязательно дают небольшие перерывы. В 12.35 начинается обед. "Если кто-то из детей хочет отдохнуть, у них всегда есть такая возможность. У нас предусмотрены диванчики, мягкие кресла, мягкие модули, то есть ребенок всегда может прилечь, отдохнуть и успокоиться. Если кому-то нужно уединиться - наши условия это позволяют. Ребенок вместе с воспитателем может перейти в другую комнату, прийти в себя и дальше уже заниматься в коллективе вместе со всеми ", - подчеркнула Оксана Чекун.Важной частью реабилитации в центре являются занятия в неглубокой оздоровительной чаше. Здесь занимаются дети с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата как из центра, так и из классов интегрированного обучения и воспитания с расстройствами аутистического спектра, проживающие в Центральном районе. Заместитель директора отметила, что в теплой воде детям гораздо проще расслабить мышцы и координировать свои движения. Тренировки проходят совместно с родителями, которым инструктор подсказывает, как привыкнуть к воде, правильно поддерживать ребенка и просто получить удовольствие.С детьми в бассейне работает молодой специалист, инструктор по физической культуре Мария Щукина. Она пришла в ЦКРОиР после окончания Белорусского государственного университета физической культуры и трудится здесь второй год. "Во время обучения в университете мы получили навыки по работе с детьми с особенностями, тогда же я и заинтересовалась этой сферой деятельности. Мне нравится заниматься вместе с ребятами и видеть, как они достигают успехов, хоть и самых небольших. После окончания отработки я планирую оставаться здесь работать дальше", - поделилась инструктор. Девушка уже успела искренне привязаться к некоторым семьям и продолжает поддерживать общение с родителями тех малышей, которые уже выпустились из программы ранней помощи, многие из них неоднократно благодарили ее.Усилия всего коллектива приносят свои бесценные плоды. По словам Ольги Михалькевич, даже покинув стены центра, многие выпускники продолжают свой путь социализации, в том числе в специализированных социально-трудовых мастерских, где занимаются творчеством. И самое главное - они никогда не забывают своих педагогов. В центр регулярно приходят в гости бывшие воспитанники, родители делятся успехами детей, присылают фотографии, лишний раз доказывая: доброта, поддержка и настоящая любовь творят чудеса и навсегда остаются в сердцах.БЕЛТА.-0-