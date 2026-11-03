Магия стекла и хрусталя. Как на заводе в Березовке рождается новогодняя коллекция

Прежде чем горячая стекломасса в цехе хрусталя превратится в изделие, идея проходит долгий путь от эскиза на бумаге до макета из пластилина. "Перед нашим коллективом стояла задача не просто сделать сувенир с символом 2027 года, но сделать его доступным всем, - рассказал главный художник предприятия Сергей Шетик. - Процесс также включает и разработку формы на ЧПУ. У нас все получилось, запущено массовое производство".Делают фигурку козочки методом подпрессовки - ничего сложного для мастеров, ведь это слаженный и отработанный процесс. Изделие получается совсем небольшого размера - 8 см в высоту и весом порядка 40 г. Кстати, изделие будет не только в бесцветном стекле, но и в красном. "Мы верим, что наша хрустальная козочка принесет белорусам удачу. Это животное миролюбивое, любопытное, но немножко капризное. Как художники мы хотели передать натурализм - каждую складочку, каждую травинку. Раньше мы обходились плоским изображением, сейчас же усложнили задачу. А маленький размер фигурки делает работу ювелирной", - дополнил Сергей Шетик. Таких фигурок на заводе планируют произвести порядка 10 тыс., часть пойдет на экспорт.В соседнем цеху трудится бригада отдельщика выдувных изделий экспериментально-художественного участка Вадима Барташевича. Мастера в процессе гутного выдувания создают уже более изысканные и уникальные фигурки козла и барашка - одного из символов грядущего года. Таких будет не более 300 штук, за смену мастера делают 30-35. Процесс очень трудоемкий и скрупулезный, требующий высокого мастерства. Прозрачное стекло набирается в печи, окунается в пудру нужного цвета, она расплавляется и окрашивает стекломассу. Технология сложная - несколько раз изделие разогревают уже в небольшой печи с чуть меньшей температурой, остужают, чтобы на тельце символа будущего года появлялись ножки и рожки. На протяжении всего процесса руки мастера постоянно находится в движении."Наши художники разрабатывают рисунки, а уже я исполняю их идеи своими руками. Так как стекло очень горячее и пластичное, требуется определенное мастерство, стекло нужно чувствовать. Варочная температура - 1200-1300 градусов, рабочая - 1000-1100. Каждое изделие разное. Допустим, у коня ноги длинные, изделие само по себе нужно вытянуть. А у козы много декора, ноги короче. Если это барашек, то у него изящество в рогах", - рассказал Вадим Барташевич.Мастер, к слову, работает на заводе уже больше 25 лет, пришел на производство по примеру отца, который и научил многим нюансам работы. "Стекло меня заворожило, понравилась его магия. Отец всегда советовал не спешить и быть на один шаг впереди в мыслях, продумывать свои шаги, каждое движение должно быть выверенным, - поделился он. - В процессе всегда, конечно, стараешься, ведь в конечном итоге изделие попадет к людям и должно их радовать, поэтому что-то и от себя добавляешь".Работа кипит и в других цехах завода, где создают не только привычные изделия из стекла и хрусталя, но и уникальные, за которыми охотятся коллекционеры и ценители. Так, мастер-шлифовщик 7-го разряда Самех Зидан готовит эксклюзивную новогоднюю креманку. Это лимитированная серия в 40 штук. "Этапов несколько в процессе. Сейчас я приступаю к разрезанию листьев на рождественской елке", - говорит он, занимаясь алмазной резкой. Рисунок он придумывает сам и сам же разрабатывает эскизы.А вот ведущий шлифовщик 7-го разряда Рамиль Мязитов, который работает на стеклозаводе с 1990 года, занят оформлением новогодних бокалов для шампанского. Он - автор новогодней нарезки, адаптировал рисунок для массового потока, но продолжает вручную делать изначально сложные бокалы. Что не удивительно для творческого человека - идея нарезки пришла ему... во сне. "Мне как-то приснился Дед Мороз, который достал бокал без нарезки, а когда передал его мне - на нем появился рисунок. Во сне я вернул ему бокал, снова ставший чистым. Он спросил у меня, запомнил ли я узор. Я уверенно ответил, что да. После этого Дед Мороз голосом моей жены сказал, что пора вставать на работу, - улыбаясь рассказал Рамиль Мязитов. - Когда я пришел на смену у меня на столе стоял бокал с красным маркером внутри. И взял именно его для нарезки, ведь в целом-то форм бокалов очень много. Я счел это добрым знаком".На его бокалах - шишки, лес, снежинки, новогодние шары. Сама форма бокала, говорит мастер, напоминает свечу - символ домашнего очага. Работа по изготовлению таких изделий для Рамиля Мязитова нетрудная, но все же длительная - каждая деталь требует внимания, за смену он делает четыре-пять таких бокалов. Эксклюзивная продукция также выпускается ограниченным тиражом.На заводе, подчеркивают специалисты, хотят удивить ценителей стеклянных и хрустальных изделий, чтобы продукция становилась частью коллекций, передавались по наследству. В новогодних изделиях стремятся к созданию особой атмосферы, которая дополнит семейные ужины в Рождество и новогоднюю ночь.Как рассказал ведущий маркетолог стеклозавода Сергей Протопопов, спрос на продукцию очень большой. "Мы в первую очередь ориентируемся на внутренний рынок. Примерно половина нашего новогоднего ассортимента уйдет на экспорт (Россия, Азербайджан, Казахстан). Ажиотаж очень большой, особенно среди коллекционеров, нам пишут в соцсети из Польши, Литвы, Испании, Израиля, приезжают к нам по безвизу, чтобы приобрести наши изделия. Особая охота именно за новогодней коллекцией, потому что это по-настоящему эксклюзивные вещи, сделанные на старейшем стеклозаводе, который успешно функционирует. А результат нашей работы конвертируется в счастье людей", - считает он.Катерина ЛОЙКО,Фото Леонида ЩЕГЛОВА,БЕЛТА.-0-