Лжестроитель в Минском районе обманул трех человек на более чем 55 тыс. рублей

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе трое человек стали жертвами 49-летнего ранее судимого жителя Пуховичского района, который под предлогом выполнения строительно-монтажных работ похитил у них более 55 тыс. рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.





Оперативники Боровлянского отдела Минского РУВД установили личность подозреваемого после того, как пострадавшие обратились в милицию. Все они рассказали о схожей схеме обмана: находили мастера, который обещал выполнить ремонтные или монтажные работы, передавали ему деньги, после чего мужчина исчезал, так и не приступив к выполнению обязательств. В результате действий предполагаемого мошенника пострадали трое человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 55 тыс. рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.





В милиции Минской области рекомендуют при найме строителей заключать официальный договор подряда, в котором должны быть указаны данные исполнителя, сроки и объем работ, а также ответственность за невыполнение обязательств. Правоохранители также советуют не передавать крупные суммы авансом, контролировать закупку материалов и документально оформлять передачу денег. Перед тем как доверить ремонт специалисту, стоит проверить отзывы о нем и по возможности обратиться к мастерам, которых могут рекомендовать знакомые.-0-