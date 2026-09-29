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Лучших педагогов области чествовали в Могилеве 

Опубликовано:

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Регионы
29 сентября 2026, 15:08

Лучших педагогов области чествовали в Могилеве 

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в Могилевском областном центре творчества, передает корреспондент БЕЛТА.
От имени председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко участников мероприятия приветствовал его заместитель Олег Стельмашок. Он отметил, что профессия учителя во все времена оставалась одной из самых значимых и уважаемых. "Будучи мудрыми и чуткими наставниками, вы не только передаете бесценные знания подрастающему поколению, но и воспитываете достойных граждан родной Беларуси. Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения", - сказал Олег Стельмашок, зачитывая поздравительный адрес.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда за их неоценимый вклад в образование нескольких поколений жителей Приднепровского края.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Людмила Здорикова назвала учительскую профессию призванием и служением. Она подчеркнула, что педагоги ежедневно дарят ученикам частичку своего сердца и души, открывая в них таланты и поддерживая даже тогда, когда сами дети в себя не верят. "Каждый день вы не только делитесь знаниями, но и учите самому главному - быть по-настоящему честными и добрыми людьми, любить свою Родину, уважать родителей и чтить историю своей страны", - обратилась к собравшимся Людмила Здорикова.

Также она адресовала теплые слова молодым специалистам, которые только начинают свой профессиональный путь. "Ребята, не стремитесь быть идеальными, стремитесь быть настоящими. Ищите свой почерк в педагогической деятельности. Дерзайте, верьте в себя, и у вас все обязательно получится", - добавила Людмила Здорикова.

Ряд педагогов были отмечены наградами. Почетной грамотой Министерства образования награждена главный специалист отдела по образованию Климовичского райисполкома Алла Осмоловская. Свой профессиональный путь она начала в 1997 году с должности воспитателя группы продленного дня в сельской школе. Позже работала учителем начальных классов, заместителем директора по учебной работе, методистом центра дополнительного образования.

"Современный учитель должен идти в ногу со временем, прислушиваться к взглядам детей, которых он обучает, самому совершенствоваться. Быть креативным и грамотным. Но основное - это любить детей, потому что только так можно добиться результата", - поделилась своим опытом Алла Осмоловская.

Еще одной обладательницей Почетной грамоты министерства стала преподаватель Могилевского государственного колледжа строительства имени А.П.Старовойтова Людмила Соловьева. Она уже более 25 лет преподает химию. Людмила Соловьева отметила, что для нее это большая честь получить такую награду. "Приятно, что меня отметили. Считаю эту награду благодарностью за все мои достижения и работу с детьми", - сказала она.

Главными качествами учителя она назвала терпение и материнскую заботу. По мнению педагога, процесс обучения - это двустороннее движение: "Мы учим ребят, а они чему-то учат нас".-0- 
Фото Олега Фойницкого
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