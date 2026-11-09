Лучшего руководителя по военно-патриотическому воспитанию выберут в Минске 12-13 ноября 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12 и 13 ноября состоится финал республиканского конкурса "Руководитель по военно-патриотическому воспитанию". Конкурс соберет лучших педагогов со всей страны, которые ежедневно формируют у подрастающего поколения гражданскую позицию, чувство ответственности и преданности Родине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.



Конкурс проводится раз в два года и проходит в двух номинациях: "Лучший руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы, гимназии, лицея" и "Лучший руководитель по военно-патриотическому воспитанию кадетского училища".



В этом году состязание прошло в три этапа. В сентябре жюри из числа представителей управлений по образованию, военных комиссариатов и районных организаций Белорусского союза офицеров оценивало работу руководителей в регионах. Второй этап (октябрь) определил лучших на областном и Минском городском уровнях. Третий, заключительный этап (12-13 ноября) соберет в столице 12 сильнейших участников - победителей второго этапа из всех регионов страны и Минска.



Финалистам предстоит продемонстрировать опыт собственной педагогической деятельности в форме творческого самопредставления на сцене "Патриот земли белорусской", а также пройти компьютерное анкетирование.



Организаторами конкурса выступают Министерство образования, Министерство обороны, Белорусский союз офицеров и Белорусский союз суворовцев и кадет. "Цель мероприятия - выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших специалистов. Задачей определено повышение престижа должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, распространение передового педагогического опыта, а также стимулирование применения инновационных форм и методов работы с молодежью", - отметили в образовательном ведомстве.-0-