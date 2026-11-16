Лучшего мастера производственного обучения выберут в Минске 24 ноября

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные испытания республиканского смотра профессиональных достижений среди мастеров производственного обучения "Мастер года - 2026" и объявление победителей состоятся 24 ноября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Академии национального образования.



За звание лучшего мастера производственного обучения страны борются семь финалистов - победителей областных и Минского городского этапов. На заключительном этапе свое мастерство покажут педагоги, обучающие молодежь востребованным рабочим профессиям: лаборант химического анализа, официант, кондитер, изготовитель мясных полуфабрикатов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории F, повар и швея.



Конкурсная программа включает четыре модуля. Участники уже подготовили видеовизитки, провели и проанализировали учебные занятия по производственному обучению, а также выполнили практические задания по своим специальностям. Заключительным испытанием для финалистов станет четвертый модуль - "Профессия - новый формат". Конкурсанты представят творческие профориентационные программы, раскрывающие современный облик рабочих профессий, их престиж и востребованность на рынке труда.



После итоговых выступлений состоится награждение победителей. Финалистов отметят в номинациях "Мастер практической подготовки", "Мастер инноваций", "Мастер мотивации", "Мастер творческих решений", "Мастер педагогического искусства", "Цифровой мастер" и "Мастер профессиональных традиций", а также дипломами I, II и III степени.



Республиканский конкурс "Мастер года" впервые провели в 2000 году, его главная цель - поддержать профессиональный и творческий рост мастеров производственного обучения и распространить передовой педагогический опыт.-0-