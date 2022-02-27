Лучшая молодая семья 2021 года в Гомельской области сделала свой выбор на референдуме

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Лучшая молодая семья Гомельской области 2021 года сделала свой выбор на референдуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Тимур и Ангелина Каюмовы вместе с дочкой Златой прибыли на участок в полном составе. "Наша молодая семья всегда занимала и занимает активную жизненную позицию. На все мероприятия и праздники мы ходим вместе - это одна из наших традиций. И референдум не исключение. Мы пришли на участок, чтобы выразить свою позицию, исполнить гражданский долг. Учитывая, что Конституция - главный документ страны, то каждый гражданин Республики Беларусь должен знать основные положения этого документа. Конечно же, мы следили за всей информационной кампанией по поводу предлагаемых изменений, принимали участие в обсуждении проекта Конституции. Можно сказать, что государство делает шаг навстречу людям. Все изменения актуальны. С течением времени Конституция уже требовала их", - поделился глава семьи Тимур Каюмов.

Семья живет в Советском районе в новом микрорайоне Шведская горка. Супруги работают на вагоностроительном заводе. "Так случилось, что наша семья была выбрана в конкурсе "Молодая семья Гомельщины - 2021". После победы в районном конкурсе прошли в финальный этап, где также все сложилось успешно. Мы очень благодарны за поддержку нашему предприятию, профсоюзному комитету, администрации Советского района", - рассказали супруги.

В списках на голосование на участке №33, расположенном в Гомельском комбинате противопожарных работ, 2994 человека, досрочно пришли на референдум более 30% из них. Здесь значительная часть жителей молодого микрорайона Шведская горка, а также нескольких домов по проспекту Октября. Руководитель комбината Александр Шидловский уточнил: "Явка очень активная, люди идут с удовольствием, видно желание прийти и отдать свой голос". В микрорайоне много молодых семей и многодетных, поэтому специально для самых маленьких участников организована концертная программа, выставки, а также припасены сладкие сюрпризы и памятные призы.-0-