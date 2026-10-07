7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский полумарафон пройдет 10 октября в областном центре, сообщили БЕЛТА организаторы.
Участникам предложены две дистанции - 7 км и 21 км. Старт в 11.00. Стартово-финишный городок будет расположен в одном из самых живописных мест города - на набережной реки Сож.
Гомельский полумарафон стал одной из спортивных традиций осени в регионе, подчеркнули организаторы. Ежегодно он объединяет более 300 любителей бега. На старт выходят не только гомельчане, но и участники из других областей республики, стран ближнего и дальнего зарубежья.-0-
Регионы
07 октября 2026, 09:03
Любителей бега объединит 10 октября Гомельский полумарафон
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