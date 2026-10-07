Любителей бега объединит 10 октября Гомельский полумарафон

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский полумарафон пройдет 10 октября в областном центре, сообщили БЕЛТА организаторы.



Участникам предложены две дистанции - 7 км и 21 км. Старт в 11.00. Стартово-финишный городок будет расположен в одном из самых живописных мест города - на набережной реки Сож.



Гомельский полумарафон стал одной из спортивных традиций осени в регионе, подчеркнули организаторы. Ежегодно он объединяет более 300 любителей бега. На старт выходят не только гомельчане, но и участники из других областей республики, стран ближнего и дальнего зарубежья.-0-